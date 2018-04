Un procent mai mic de angajati (3,04%) primesc cosuri cadou cu produse specifice de sarbatori, in timp ce 1% beneficiaza de cadouri pentru copii sau posibilitatea de a participa la ateliere creative de Paste. Cu toate acestea, mai bine de jumatate dintre angajati, respectiv 58,26%, spun ca, in compania pentru care lucreaza, nu vor fi oferite cadouri sau stimulente cu ocazia sarbatorilor Pascale.

In ceea ce priveste beneficiile pe care romanii le apreciaza cel mai mult, pe primul loc se afla primele in bani, mentionate de 71,30% dintre respondenti. Sunt urmate, la o distanta destul de mare, de zilele libere suplimentare (13,91%), tichetele cadou (8,70%) si cadourile pentru copii (3,04%). Cosurile cu produse specifice de sarbatori si atelierele creative sunt preferate de mai putin de 3% dintre angajati.



”A devenit o traditie ca, de sarbatori, companiile sa gandeasca o schema de beneficii pentru angajati, ca parte a strategiei de motivare a acestora. Totusi, in ultimii ani, de cand a inceput sa se manifeste intensiv si preocuparea pentru consolidarea propriului brand de angajator, politica de resurse umane s-a ramificat si a devenit mult mai complexa, beneficiile extrasalariale de Paste sau de Craciun fiind inlocuite, in unele cazuri, de instrumente de motivare si retentie acordate pe tot parcursul anului si personalizate, in functie de nevoile fiecarei echipe de angajati in parte”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Potrivit unui comunicat remis 9am, 43,04% dintre angajati declara ca nu primesc niciodata prime sau cadouri, de sarbatori, in timp ce 25,65% primesc doar ocazional, iar 31,30% in fiecare an. Dintre acestia, aproape 40% au in schema astfel de stimulente si de Paste, si de Craciun, in timp ce 20% semnaleaza doar Craciunul ca fiind sarbatoarea care le aduce beneficii suplimentare.

In ceea ce priveste pachetul extrasalarial primit in mod obisnuit, pe tot parcursul anului, in companiile locale, 51,30% dintre angajati au parte, lunar, de bonuri de masa, 19,57% beneficiaza de abonament la clinici medicale private, 13,91% de transport gratuit si 8,21% de program flexibil. Lista beneficiilor recurente, oferite pe tot parcursul anului de catre angajatori mai include suplimentarea zilelor de concediu de odihna, discounturi pentru servicii si produse oferite de companii partenere, abonamente la sali de sport, spatiu pentru recreere la locul de munca, cursuri de dezvoltare personala sau masaj de relaxare la birou.



Sondajul eJobs a fost realizat in perioada 20 martie – 3 aprilie 2018, pe un esantion de 1.240 de respondenti activi profesional, dintre care 69,57% in functii fara atribute si responsabilitati de conducere, majoritatea (50,43%) cu varsta intre 25 si 40 de ani.