Carbohidratii sunt considerati de multe ori vinovati pentru epidemia de obezitate, insa pastele nu merita o asemenea publicitate negativa, sustine o echipa de cercetatori de la St. Michael's Hospital din Toronto, Canada, in urma unui studiu citat marti de AFP si UPI.

Spre deosebire de majoritatea carbohidratilor ''rafinati'', care sunt rapid absorbiti in fluxul sanguin, pastele au un index glicemic (IG) scazut, ceea ce inseamna ca au drept efect o crestere mai lenta a nivelului glucozei din sange.



''Studiul a descoperit ca pastele nu contribuie la ingrasare sau la cresterea cantitatii de grasime corporala. De fapt, analizele au relevat chiar o mica scadere din greutate. Asadar, contrar ingrijorarilor, poate ca pastele ar putea face parte dintr-o alimentatie sanatoasa, precum dieta IG'', a declarat in cadrul unui comunicat de presa dr. John Sievenpiper, unul dintre autorii principali ai cercetarii.

In cadrul studiului, ale carui concluzii au fost publicate in jurnalul BMJ Open, oamenii de stiinta au efectuat o revizuire sistematica si o meta-analiza a tuturor dovezilor disponibile in urma experimentelor controlate aleatorii, standardul de aur in cercetarea medicala.

Au fost identificate astfel treizeci si doua de teste controlate aleatorii in care au fost implicate circa 2.500 de persoane, cu varsta medie de 50 de ani si un indice al masei corporale de 30,4, care au consumat paste in locul altor carbohidrati in cadrul unei diete sanatoase cu index glicemic scazut.



Persoanele implicate in aceste experimente au mancat, in medie, 3,3 portii de paste pe saptamana in locul altor tipuri de carbohidrati. O portie echivaleaza cu circa o jumatate de cana cu paste gatite.



Participantii au pierdut circa o jumatate de kilogram din greutatea corporala in decursul unei perioade medii de monitorizare de doisprezece saptamani, scrie Agerpres.

Echipa de cercetatori a atras atentia ca aceste rezultate se aplica in cazul unui consum de paste asociate cu alte alimente cu index glicemic scazut, in cadrul unei astfel de diete.

''Cantarind dovezile, putem spune acum cu incredere ca pastele nu au un efect advers asupra greutatii corporale atunci cand sunt consumate in cadrul unei alimentatii sanatoase", a adaugat Sievenpiper.