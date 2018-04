Oamenii care treceau pe acolo l-au gasit in zona cunoscuta sub numele de Capu Turcului.

Specialistii spun ca delfinul s-a apropiat atat de mult de tarm in incercarea de a gasi mancare si a fost aruncat de valuri pe dig.

Investigatiile au aratat ca delfinul nu fusese prins in plasele pescarilor, intrucat nu avea semne pe corp.

Aproximativ 100 de delfini mor in fiecare an, prinsi in plasele braconierilor, informeaza Digi24.