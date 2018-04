Potrivit unui comunicat al DIICOT, sotii Dumitru si Silvia Bumbu, in varsta de 70, respectiv 58 de ani, au fost retinuti pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane, urmand a fi prezentati Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.

Procurorii sustin ca, incepand cu vara anului 2017, Dumitru si Silvia Bumbu au adapostit la domiciliul lor din municipiul Sebes, judetul Alba, un barbat in varsta de 66 de ani, pe care, prin constrangere si profitand de starea de vulnerabilitate a acestuia, l-au fortat sa munceasca in gospodarie si sa cerseasca, tinandu-l in stare de sclavie.

Omul a venit la sotii Bumbu in luna iunie a anului trecut, pentru a recupera niste bani pe trebuia sa ii primeasca, iar acestia l-au legat cu lanturi si l-au ascuns intr-un grajd din gospodarie. Cei doi l-au lovit pe barbat de nenumarate ori, cu lanturi si cu batele si l-au obligat sa munceasca pana la epuizare in curtea lor. Din cand in cand, omul era dus si la cersit, in fata unor biserici, unde "stapanii" sai in supravegheau, pentru a se asigura ca nu le iese din cuvant.



Calvarul barbatului de 66 de ani a luat sfarsit in momentul in care cativa politisti l-au luat la intrebari, in timp ce acesta era pus la cersit in fata unei manastiri. Omul le-a spus ca este tinut in sclavie, batut si infometat de sotii Bumbu, iar oamenii legii au descins imediat la locuinta "stapanilor". Acestia au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind acuzati de trafic de persoane.

Cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpaţilor, au fost găsite şi ridicate actele de identitate ale persoanei vătămate, alte documente aparţinând acesteia precum şi obiecte contondente despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite pentru agresarea victimei.

Inculpaţii urmează să fie prezentaţi Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.