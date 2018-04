Inflamatia cronica este dusmanul din umbra al sanatatii tale, avand un rol important in aparitia unor afectiuni printre care se numara boli de inima, posibilitatea declansarii unui accident vascular cerebral, diabet, artrita, reumatism, etc.

In ciuda faptului ca exista analgezice care pot ameliora durerile, nu ar fi indicat a se apela de fiecare data la acestea. Pana la urma si alegerile din viata de zi cu zi conteaza.

Asadar, iata ce masuri poti lua pentru a-ti proteja sanatatea:

1. Lasa-te de fumat

Fumatul declanseaza un raspuns inflamator si creste rata de depozitare a grasimilor care se acumuleaza pe peretii vaselor de sange, ceea ce conduce la aparitia inflamatiilor, sustine dr. Miller, profesor de medicina cardiovasculara si director al Centrului de Cardiologie Preventiva din cadrul Universitatii din Maryland.

Exista si cateva remedii naturale care te pot ajuta sa renunti la fumat, putand fi mentionate cateva:



ardeiul iute este excelent pentru a elimina acea senzatie ca trebuie sa fumezi intr-un anumit moment;

sunatoarea are proprietati calmante, inlaturand starile de anxietate, atenuand nevoia de nicotina, si remineralizand organismul slabit in urma consumului de tutun;

potrivit unui studiu, ovazul verde poate reduce dorinta de nicotina, usurand simptomele sevrajului;

ginsengul ajuta corpul sa faca fata stresului emotional si fizic, restabilind echilibrul atunci cand organismul se confrunta cu simptomele sevrajului.

2. Consuma alimente cu proprietati antiinflamatorii

Citeste si: 8 obiceiuri care te ajuta sa te lasi de fumat cat mai repede

Exista cateva alimente si condimente care pot face minuni pentru sanatatea ta, avand un puternic efect antiinflamator. Printre acestea se numara patrunjelul, usturoiul, scortisoara, piperul rosu, ceaiul Rooibos, ghimbir, busuioc, rozmarin, etc.

In egala masura, rezultatele studiile au aratat ca o dieta mediteraneana bogata in peste, legumne, cereale intregrale, nuci si legume a generat un nivel scazut al inflamatiilor, scrie prevention.com.

3. Miscare, miscare si iarasi miscare

Miscarea este foarte importanta. Nu trebuie sa alergi kilometri intregi, este suficient sa mergi in ritm alert. Cercetarile arata ca o jumatate de ora de exercitii fizice, cinci zile pe saptamana, pot reduce nivelul de inflamatie cu pana la 12%.

Citeste si: Nu le mai crede! Mituri despre mersul pe jos care te tin pe loc

4. Opteaza pentru activitati care scad anxietatea

O alta modalitate eficienta pentru reducerea inflamatiei este participarea la activitati care scad anxietatea. "Sanatatea emotionala si stresul joaca un rol important in aparitia inflamatiilor", sustin specialistii.

Potrivit unui studiu, antrenamentul Yoga reduce inflamatiile. Doar doua sesiuni de aproximativ 90 de minute pe saptamana timp de trei luni sunt suficiente pentru a reduce inflamatiile cu pana la 20%. In cercetarea care a aparut in Journal of Clinical Oncology se arata ca beneficiile vor persista mai multe luni, chiar daca nu se mai face antrenament dupa perioada precizata.

Sursa foto: pixabay.com, pexels.com