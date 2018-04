Angajatii se plang ca, desi lucreaza in conditii de risc maxim, cu pacienti bolnavi de tuberculoza sau HIV/ SIDA, sporurile au fost diminuate.

”Motivul este scaderea sporului de risc de la 100% la 54%, in conditiile in care salariul de baza a fost marit de la 3.200 de lei, la 4.800 de lei. Facand calculul salariului net, atat eu, cat si colegii mei vom lua cu 1.000 de lei. Sunt si colegi carora le scade salariul si mai mult, cu 1.400 de lei, iar infirmierele si ingrijitoarele vor lua in mana 1.300 de lei (...) Dorim macar un spor care sa nu ne diminueze salariul net”, a declarat o asistenta medicala, potrivit News.ro.

Acest protest nu afecteaza activitatea unitatii medicale, dar nu se va opri pana cand situatia sporurilor nu va fi rezolvata, spun protestatarii.

Sindicalistii din sanatate au anuntat ca in 25 aprilie va fi organizat un miting la care sunt asteptati cel putin 20.000 de oameni, iar dupa acest miting va urma greva generala.