"A fost, initial, intocmit un proiect de protocol, s-au facut observatii si modificari pe marginea lui. Apoi, cu aprobarea lui Daniel Morar, acest protocol a fost multiplicat (...) si mii de magistrati l-au aplicat ani de zile. Nimeni, nici Daniel Morar, nu a facut vreo sesizare ca ar fi fost ceva ilegal in acest protocol”, a declarat Kovesi.

Ea a precizat ca acest protocol era unul de cooperare institutionala, si nu de colaborare, care, din punct de vedere juridic, presupune altceva.

"Nu exista notiunea de echipa mixta in acest protocol, nu exista notiunea de colaborare, ci cooperare. (...) Sigur ca era necesar (protocolul -n.r.) In 2009 erau structuri de parchet care nu aveau un reportofon, nu existau echipe de interceptare la structurile de parchet. S-a simtit nevoia de a exista un astfel de protocol si de armoniza procedurile. Nu este vina procurorului ca la acel moment interceptarile se faceau exclusiv de SRI, asa cum era stabilit de CSAT. La acel moment trebuiau gasite solutii pentru a ne indeplini obligatiile. Acest protocol nu a dat drepturi in plus acestor doua institutii, ci a vrut sa creeze practici unitare", a declarat procurorul sef al DNA.

Ea a mai spus ca ofiterii SRI nu faceau activitati in cadrul dosarului penal, ci doar activitati tehnice, prevazute de lege.

"Ofiterii SRI nu administrau probe, nu audiau martori, nu faceau niciun fel de activitati in cadrul dosarului penal, ci pur si simplu aveau activitati tehnice, specifice, prevazute in lege. Atunci cand procurorul solicita filaj pentru a prinde in flagrant o persoana se intocmea aceasta echipa comuna - procurorul putea sa discute si sa aiba un dialog cu ofiterii care faceau filajul (...) Trebuia sa exisste un dialg", a aratat Kovesi.

Daniel Morar, fostul procuror sef DNA, in prezent judecator la Curtea Constitutionala, a declarat, referindu-se la desecretizarea protocolului de colaborare SRI-DNA, ca in perioada in care el s-a aflat la conducerea Directiei protocolul semnat in 2009 nu a fost respectat.

"La inceputul anului 2009, am primit, in calitate de procuror sef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare incheiat intre PICCJ si SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat si care a aparut in spatiul public saptamana trecuta. La acel moment, dupa studierea acestuia, am avut o discutie telefonica cu doamna procuror general, Laura Codruta Kovesi, ocazie cu care i-am spus ca eu nu agreez un asemenea protocol in conditiile in care prin acesta se adauga la Codul de procedura penala, iar unele dispozitii sunt chiar contrare legii. Mi-a spus ca aceasta este decizia luata si ca protocolul trebuie respectat. I-am raspuns ca nici procurorii DNA si nici eu nu vom respecta si nu vom aplica acest protocol. Acesta este motivul pentru care nu am prelucrat protocolul procurorilor din cadrul DNA, nu l-am adus la cunostinta lor, dispunand doar arhivarea acestuia la Compartimentul de documente clasificate din cadrul institutiei", a completat Morar.

Sursa: News.ro.