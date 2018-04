Hagi se arata nemultumit de faptul ca, desi se construiesc foarte multe stadioane, niciunul nu este in Constanta si "acuza" conducerea de faptul ca ii lasa lui aceasta responsabilitate.



"Poate auzim intr-o buna zi ca se face un stadion si la Constanta! Se fac stadioane in toata tara! Aud ca se fac si prin cine stie ce comune. La Constanta nu se poate. Sau nu e in plan. Si sunt la bani... am auzit ca se fac vreo 100 de stadioane, dar nu am auzit nimic de Constanta. Orasul e prea mic, nu e important. S-a nascut unul acolo, mare fotbalist, o academie. Nu, ce sa-i facem? Lasa, ca a bagat el bani acolo, ca iubeste prea mult fotbalul si a bagat bani pe camp. Nu am nici canalizare, acum vreau sa fac. Va dati seama unde ne ducem?”, a declarat Hagi la conferinta, potrivit Gazata Sporturilor.

Liviu Dragnea a anuntat, saptamana trecuta, ca s-ar putea construi un stadion modern la Focsani.

"Am vorbit despre stadion si stiu ca vor fi discutii, dar Focsaniul are nevoie de un stadion. Sunt doua, dar unul trebuie sa intre in program de modernizare si sa vada guvernul ce e si cu al doilea", a declarat Dragnea.