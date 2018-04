"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in ziua de marti, 03 aprilie 2018, va debuta o greva de amploare si, cel mai probabil, de lunga durata in transportul feroviar si la compania aeriana Air France.

Astfel, la Societatea Nationala a Cailor Ferate (SNCF) va circula un tren de mare viteza din opt si un tren regional din cinci. In circulatia internationala a garniturilor de tren, sunt planificate doar trei din patru trenuri Eurostar in circulatie si un grafic aproape normal in cazul trenurilor Thalys, spre Belgia. In schimb, nu vor circula garniturile de tren spre Spania, Italia si Elvetia.



De asemenea, greva lucratorilor din sectorul feroviar a ajuns in faza protestelor de durata, cu incetarea lucrului timp de doua zile din cinci, care ar urma sa dureze 36 de zile pe parcusul a trei luni calendaristice consecutive.



Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966; +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Franceza: +33680713729", se arata intr-un comunicat.