Reprezentantii asociatiei dau exemplu un caz de saptamana trecuta, cand o bucata din pista s-a dislocat complet in timpul decolarii unei aeronave a companiei israeliene El Al, ceea ce a dus la blocarea traficului aerian timp de ora, avand in vedere ca cealalta pista a aeroportului era inchisa complet pentru lucrari de intretinere. Pro Infrastructura solicita Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti si Ministerului Transporturilor sa ia masuri pentru reabilitarea si operationalizarea pistelor Aeroportului Henri Coanda.

„Incident grav de siguranta saptamana trecuta pe Aeroportul International Henri Coanda din cauza starii dezastruoase a pistelor de aterizare-decolare! Organizatia noastra a mai atras atentia recent asupra starii execrabile a pistelor si a suprafetelor de miscare de pe aeroportul din Otopeni. Din pacate suntem nevoiti sa o facem din nou, deoarece este inadmisibil ca starea actuala a infrastructurii ajunge sa puna in pericol siguranta aeronavelor si implicit a pasagerilor!”, scrie Asociatia Pro Infrastructura pe Facebook.

Reprezentantii ONG-ului spun ca vinerea trecuta, in urma decolarii unei aeronave a companiei El Al, o bucata dintr-una dintre pistele Aeroportului Henri Coanda s-a dislocat, fiind necesara inchiderea ei. Asociatia spune ca aceasta pista a fost de nenumarate ori „carpita” cu straturi subtiri de asfalt.



„Pista 08R/26L, singura operationala pe intreaga lungime de 3.500m, carpita in repetate randuri cu straturi subtiri de asfalt, a ajuns sa reprezinte un adevarat risc de siguranta. Spre exemplu, vinerea trecuta, in urma decolarii unei aeronave Boeing 747-400 a companiei israeliene El Al, o bucata din pista s-a dislocat complet, fortand inchiderea de urgenta a acesteia. O astfel de situatie este extrem de grava, punand in pericol atat siguranta aeronavei cat si a calatorilor, indicand nevoia urgenta de reparatii capitale, nefiind vorba de primul incident de acest fel”, relateaza reprezentantii asociatiei.

In urma acestui incident, traficul aerian ar fi fost complet blocat timp de o ora, iar avioanele au fost nevoite sa evolueze in zone de astepare, avand in vedere ca cealalta pista aeroportului, 08L/26R, era inchisa pentru lucrari de intretinere.

„Practic s-a ajuns in situatia in care pilotii, controlorii de trafic aerian si chiar managerii companiilor aeriene atrag atentia ca starea infrastructurii aeroportuare a devenit inacceptabila si riscurile operationale sunt extrem de ridicate! Pana si conducerea operatorului national TAROM a declarat recent ca este nevoita sa schimbe anvelopele aeronavelor de 5-6 ori mai des decat in mod normal din cauza pistelor si suprafetelor de miscare degradate”, mai spun reprezentantii asociatiei.

Ei solicita Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti si Ministerului Transporturilor sa ia masuri pentru reabilitarea si operationalizarea pistelor Aeroportului Henri Coanda, pentru a evita posibilele urmari tragice.