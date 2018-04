Diagnosticarea precoce, abordarea multidisciplinara a pacientului si administrarea unui tratament potrivit joaca un rol esential in mentinerea calitatii vietii acestuia si in limitarea evolutiei acestor boli catre invaliditate.

Mai mult de 250 de medici reumatologi din peste 10 specialitati au participat, la Cluj-Napoca, in perioada 30-31 martie 2018, la cel de-al 10-lea simpozion National „Interferente in Reumatologie”, dedicat abordarii multidisciplinare a bolilor reumatice. Categoria bolilor reumatice include peste 200 de forme de afectiuni musculoscheletale ce afecteaza proportii semnificative din populatia Romaniei. Cele mai frecvente boli sunt cele degenerative (artroza, reumatisme abarticulare, etc), dar cele mai invalidante sunt cele inflamatorii articulare, care afecteaza probabil aproximativ 3% din populatia Romaniei. Intre acestea din urma se numara poliartrita reumatoida, spondiloartritele si artropatia psoriazica. La nivelul judetului Cluj, peste 7.000 de pacienti au fost consultati doar in anul 2017 in Clinica Reumatologie Cluj.

„Reumatologia este o subspecialitate a medicinei interne si este cea mai tanara dintre ele. Si are doua particularitati. Prima, multitudinea si diversitatea patologiei. Peste 150 de boli care au manifestari la nivelul sistemului musculoscheletal. Wiliam Heberden, un mare practician, spunea la inceputul secolului al XIX-lea “Reumatism este un termen comun pentru multe boli si dureri, din care multe nu au inca nume si care sunt se datoreaza unui numar mare de cauze”. Acest lucru inseamna ca la nivelul spatelui sau genunchiului se pot manifesta diferite boli, si deci acestea trebuie recunoscute, diagnosticate si tratate diferit. Boli frecvente, precum artroza si boli rare si foarte rare, precum unele colagenoze, vasculite sau boli genetice. In al doilea rand, unele dintre bolile reumatologice (cele inflamatorii, colagenozele sau vasculitele) au manifestari multisistemice. De aceea, abordarea multidisciplinara joaca un rol esential in diagnosticarea timpurie a bolilor reumatice. Acesta este si motivul pentru care am inceput in urma cu 10 ani aceasta manifestare. Ideea a fost sa aducem impreuna reumatologia cu o alta specialitate, sa discutam subiectele comune, sa deschidem interesul pentru patologia musculoscheletala si mai ales sa avem un limbaj comun. Am avut in cei 10 ani intalniri cu radiologia-imagistica, pnemumologia, cardiologia, neurologia, bolile infectioase, gastroenterologia, obstetrica-ginecologia, pediatria, oftalmologia si, in sfarsit, anul acesta, cu ortopedia“, a declarat Prof. Dr. Simona Rednic, medic primar in reumatologie, seful Clinici de Reumatologie din cadrul Spitalului Judetean Cluj si a disciplinei de Reumatologie din cadrul UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj, secretar general al Societatii Romane de Reumatologie.

Afectiunile reumatice nu mai sunt de mult boli ale batranetii, prevalenta acestora fiind tot mai mare in randul populatiei active, tineri si chiar copii. Nerecunoscute si mai ales netratate corespunzator, afectiunile reumatice afecteaza abilitatea fizica a bolnavului si au implicatii severe la nivel personal, familial, emotional si psihosocial, de fapt un impact negativ asupra tuturor aspectelor legate de calitatea vietii pacientului.

„Si la nivelul Clinicii Reumatologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj Napoca majoritatea pacientilor internati au avut intre 15 si 64 ani si doar o treime aveau peste 65 ani“, a mai spus Prof. Dr. Simona Rednic, medic primar in reumatologie.

Frecventa acestor afectiuni in randul tinerilor si populatiei active are un impact extrem de important la nivel socio-economic, bolile musculo-scheletale afectand capacitatea de munca a persoanelor, uneori chiar definitiv. Acestea sunt responsabile pentru jumatate din absentele de la locul de munca si de o rata de somaj de trei ori mai mare decat in randul populatiei generale.