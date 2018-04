"Fac apel la detinatorii de mijloace de publicitate (panouri, structuri volumetrice, prismatice, TV screen-uri, mesh-uri) sa ia toate masurile de punere in siguranta a acestora, astfel incat sa nu reprezinte un pericol pentru cetateni. De asemenea, santierele, lucrarile edilitare deschise in Capitala trebuie asigurate, imprejmuite si semnalizate corespunzator, iar operatorii de cabluri sau servicii publice trebuie sa aiba echipe de interventie in teren, astfel incat sa actioneze, in caz de nevoie, pentru solutionarea imediata a unor eventuale incidente. Echipe mobile ale Politiei Locale vor monitoriza in teren structurile publicitare, santierele deschise in Capitala si vor lua masuri imediate in cazul in care acestea pot reprezenta factori de risc pentru siguranta cetatenilor", arata edilul Capitalei.

In egala masura, primarul "a mai solicitat in mod expres echipelor de interventie ale Administratiei Strazilor sa verifice semafoarele sau indicatoarele rutiere si sa intervina rapid daca acestea vor fi afectate de vant, iar ALPAB si ADP-urile de sector sa actioneze pentru indepartarea deseurilor vegetale din spatiile pe care le administreaza.

Pentru a evita pericolul producerii de accidente, PMB recomanda cetatenilor sa nu stea langa constructii improvizate, corturi, schele, santiere de constructii sau langa cladiri care prezinta urme evidente de degradare, sa nu atinga firele cazute pe pamant si sa-si asigure elementele de constructii", mentioneaza sursa citata.