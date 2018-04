"Cazul a fost preluat de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Cluj si de procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, cel in cauza fiind retinut pentru trafic de droguri de risc.

La data de 1 aprilie, in urma unei sesizari privind transportarea unui colet ce poate contine substante interzise, politistii din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca au organizat o actiune de prindere in flagrant. Astfel, in jurul orei 01:40, un tanar, de 21 de ani, din Campia Turzii a preluat coletul, in Cluj-Napoca, dintr-un autocar care venea din Spania, fiind imobilizat de politisti.

In interiorul coletului, politistii au descoperit mai multi saci din plastic, care contineau o substanta vegetala de culoare verde, cu un miros puternic intepator", precizeaza sursa citata.

In urma analizei s-a constat ca este vorba despre cannabis.

Duminica a mai fost efectuata o perchezitie la locuinta tanarului, fiind ridicat un cantar electronic.