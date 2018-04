"Pe parcursul zilei de luni local si in Oltenia si Transilvania, vor fi intensificari temporare ale vantului cu viteze de peste 45…55 km/h.

In cea mai mare parte a zonei de munte, vantul va avea intensificari cu viteze, in general, de 55...65 km/h, iar la altitudini de peste 1500 m rafalele vor depasi 80...100 km/h", se arata in atentionare.

Avertizarea este in vigoare pana luni la ora 21.00.

Judetele vizate sunt: Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Cluj, Salaj, Bihor, Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti si Caras-Severin.