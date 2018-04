UPDATE : Jandarmii din Capitala au depistat, in zona Calea Grivitei, un barbat care corespundea semnalmentelor transmise de politisti in cazul incendierii de autoturisme, acesta avand pe palme si pantaloni urme de funingine si arsuri. Barbatul a fost predat Politiei Capitalei pentru audieri.



Grupele operative ale Sectiilor 2 si 4 Politie au declansat cercetarile.

Referitor la aceste incidente, ISU Bucuresti - Ilfov a precizat ca, in noaptea de sambata spre duminica, a intervenit in mod succesiv, in decurs de mai putin de o ora, pentru stingerea a trei incendii produse la autoturisme stationate.

Primul incendiu a fost anuntat la 112 in jurul orei 23:00, in strada Gala Galaction, unde au fost gasite trei autoturisme care ardeau cu flacara, iar cel de-al patrulea era doar afectat de caldura degajata, a anuntat ISU Bucuresti - Ilfov.

Conform sursei citate, in scurt timp a fost anuntat un incendiu similar in strada Petru Rares, unde a fost identificat un autoturism distrus in proportie semnificativa, iar cel de-al doilea era afectat in partea frontala. Cel de-al treilea incendiu s-a produs in strada Nicolae Ionescu, la doua autoturisme care ardeau cu flacara, pe o suprafata de peste 80% din caroserie.