Pastele Catolic: Papa Francisc ii indeamna pe credinciosi sa lase deoparte multumirea de sine

Papa Francisc a condus Slujba de Inviere pentru Pastele Catolic in noaptea de sambata spre duminica la Bazilica Sf Petru din Vatican in conditii de securitate stricte, indemnandu-i pe credinciosii catolici sa lase deoparte multumirea de sine si sa-si reinnoiasca credinta in depasirea nedreptatii, relateaza dpa.