Un profesor de geografie de la Liceul Tehnologic din Todirenia fost batut de doi elevi de gimnaziu chiar in timpul orelor.

Incidentul a avut loc miercuri, inaintea orei, cand profesorul a intrat in clasa si l-a gasit la catedra pe elevul de clasa a VIII-a. Profesorul a incercat sa il trimita la loc in banca pentru a incepe ora, dar elevul a ripostat si l-a lovit cu palma peste fata. Apoi, in timpul orei a intrat in clasa un elev de clasa a VI-a, prieten cu primul, i-a tras profesorului scaunul si l-a lovit.

In urma incidentului profesorul s-a ales cu ochiul vanat.

Reprezentantii Inspectoratului Scolar confirma incidentul de la Todireni si continua cercetarile pentru a vedea cum au stat lucrurile.

"Intr-adevar, a avut loc o altercatie verbala si fizica acolo intre un elev si profesorul de geografie. Acesti elevi nu sunt supravegheati de parinti. Au mai spus cei de la scoala ca in ultima sedinta a Consiliului Profesoral s-a discutat comportamentul elevilor de la aceasta clasa. Ca urmare a incidentului de miercuri, la nivelul scolii s-a constituit o comisie de ancheta care va cerceta situatia si va dispune masuri. Am inteles ca acel profesor a mai avut probleme cu elevii. Este un profesor care nu prea poate stapani clasele. Nu stiu de ce, e mai tanar. Sigur ca va da si el o declaratie, se vor face vizionari si pe camerele video instalate in interiorul scolii”, a spus Ciprian Manolache, purtator de cuvant ISJ Botosani, potrivit site-ului botosaneanul.ro.