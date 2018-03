"60% dintre liceeni nu iau nota de trecere. Cum este posibil ca din 110 mii de elevi doar 48 sa obtina media 10, iar 67 de mii sa nu promoveze examenul? Rezultatul reflecta perfect lipsa de actiune sau balbaielile permanente ale Ministerului Educatiei in actualizarea programelor scolare, in pregatirea si stimularea cadrelor didactice, in dotarea scolilor, bibliotecilor si chiar in asigurarea necesarului elementar de functionare in unele institutii de invatamant. Scoala a fost deconectata total de nevoile societatii, de cerintele pietei muncii si chiar de asteptarile elevilor si ale profesorilor. In loc sa fie rampa spre succes a noilor generatii, incoerenta, reformele ratate si contrareformele au transformat-o intr-o institutie bolnavicioasa, complice cu cei care vor sa primeasca, fara sa daruiasca: implicare, cunostinte, seriozitate", sustine Turcan intr-o postare pe Facebook.

Raluca Turcan considera ca trebuie alocati mai multi bani pentru scoala. "Daca guvernantii nu se vor trezi si nu vor aloca mai multi bani pentru scoala, esecul va fi din ce in ce mai greu de evitat. Aceasta situatie inseamna un singur lucru: generatii de tineri condamnate la saracie si inapoiere".

Deputatul liberal arata ca "educatia trebuie sa fie motorul de dezvoltare al societatii" si propune stoparea abandonului scolar prin programe de incluziune sociala, consilierea scolara a elevilor pentru alegerea drumului in viata, atragerea in randul profesorilor a celor mai buni absolventi de studii superioare si adaptarea programelor scolare cerintelor din prezent, "nu cerintelor de moment ale sindicatelor sau ale unui ministru".

Ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigura promovarea la simularea bacalaureatului este de 39,55%, reprezentand 43.800 de elevi din 110.752 prezenti. Potrivit unui comunicat de presa al MEN, rezultatul este superior celui inregistrat anul trecut - 38,23%.