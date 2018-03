"Incepand din dimineata zilei de sambata, in Banat, Crisana, Maramures, apoi si in cea mai mare parte a Transilvaniei, iar in noaptea de sambata spre duminica local si in Oltenia vantul va avea intensificari cu viteze in general de 55...60 km/h, temporar 65...75 km/h. La munte, in special in Carpatii Meridionali, la peste 1500 m altitudine, rafalele vor depasi 80...100 km/h.

In aceste regiuni, din a doua parte a zilei de sambata, ploile vor fi in extindere si in intensificare, astfel ca, in intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor inregistra cantitati de apa de 15…25 l/mp, iar in vest si nord-vest local 30…40 l/mp. Vor fi mai ales averse, insotite si de descarcari electrice si vor fi conditii de grindina.



Pe parcursul zilei de sambata, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada din an, insa duminica valorile termice vor scadea semnificativ, chiar si cu 10…12 grade. In zona montana, duminica, ploile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare, iar spre seara, in special in Carpatii Orientali, se va depune strat nou de zapada", anunta meteorologii.

Informare meteo de intensificari temporare ale vantului si ploi moderate cantitativ

"Pe parcursul zilei de duminica, in Muntenia, Dobrogea si Moldova vantul se va intensifica cu viteze de 45…55 km/h, temporar 60 km/h si vor fi intervale de timp in care va ploua, mai ales cu caracter de aversa si se vor semnala descarcari electrice. Pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 15 l/mp. Vremea va fi in racire fata de sambata, iar temperaturile se vor situa in jurul celor normale pentru prima zi de aprilie", se arata in informare.