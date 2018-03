Procesul a fost deschis de Majestatea sa Regele Mihai si este continuat acum de mostenitoarele sale, principesele Margareta, Elena, Sofia si Maria, scrie Digi24. Acesta cer despagubiri de un milion de euro pentru ca Regele Mihai nu a fost lasat sa exploateze o parte din cele 140 de mii de hectare de paduri ce i-au fost restituite.

Dosarul de despagubiri a fost depus la autoritati in anul 2015, insa pentru ca nu a fost solutionat, familia regala s-a adresat instantelor.

„Reclamantii solicita obligarea paratilor in solidar la plata sumei de 244.803,98 de lei, cu titlu de compensatii reprezentand contravaloarea produselor de masa lemnoasa pe care, in calitate de proprietari, nu le pot recolta pentru suprafata de padure de 1083,4 hectare, administrate de Ocolul Silvic Regal Savarsin in anul 2015”, a explicat judecatorul Claudia Rus, purtatorul de cuvant al Curtii de Apel Oradea.

La aceasta suma se adauga alte sume cerute sub forma de dobanzi fiscale. Statul roman acorda despagubiri in aceste situatii, pe baza unei hotarari de Guvern de anul trecut.

„Pana in 2017, respectiv 30 iunie 2017, nu a existat o baza legala prin care sa se poata acorda aceste despagubiri. Ulterior acestei date, prin aparitia HG-ului, s-au acordat aceste despagubiri Majestatii Sale”, a declarat Maria Antal, sefa Garzii Forestiere Bihor.

„Imposibilitatea exploatarii se datoreaza faptului ca aceste suprafete sunt incluse in zone de protectie, iar proprietarul are interdictia de a exploata si utiliza resursele naturale precum si de a exercita folosinta asupra acestora intr-un mod incompatibil cu scopul pentru care a fost constituita zona de protectie”, sustine purtatorul de cuvant al Curtii de Apel Oradea, pentru sursa citata.