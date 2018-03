Proteinele joaca un rol extrem de important in buna functionare a organismului , avand un rol esential in mentinerea echilibrului hormonilor, pielii, parului si musculaturii, actionand ca un combustibil pentru organism in producerea de energie. Principalele surse de proteine raman carnea si pestele, insa le putem gasi in mare proportie si in alte alimente precum cerealele si leguminoasele, mai ales ca in ultima vreme din ce in ce mai multe persoane imbratiseaza dieta vegana.

Leguminoasele precum lintea, mazarea, fasolea, nautul sau soia, nu ar trebui sa lipseasca din meniul nostru, fiind cele mai bogate produse vegetale in proteine. Nautul contine aproximativ 25% proteine, iar soia aproximativ 50%.



„Cercetari realizate de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii pe tema diferentelor dintre proteinele din carne si proteinele vegetale au demonstrat ca acestea din urma pot fi considerate o sursa sustenabila. Desi multe alimente contin proteine, niciunul nu are in componenta sa toti amioacizii esentiali pentru organism, intr-o cantitate suficienta. In acest context, sursele vegetale de proteine beneficiaza de avantajul ca pot fi combinate, asigurand astfel o sursa de proteina completa”, a spus dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Somonul si ouale, surse importante de proteine

Somonul contine acizi grasi Omega 3, nutrienti importanti pentru mentinerea sanatatii, fiind bogat in proteine de calitate. O portie de somon contine aproximativ 25 g de proteine. Calitatea proteinelor se stabileste in functie de cantitatea de aminoacizi si gradul acestora de digerare, indicatori care ne arata ca cea mai buna proteina pentru organismul uman este proteina din ou.

Cerealele precum graul, secara, orzul, ovazul, porumbul, meiul sau orezul, consumate simplu, fara adaos suplimentar de zahar, pot sa ne ofere aportul de energie, nutrienti si proteine de care are nevoie organismul nostru.

Berea poate contribui la randul ei, printr-un consum moderat, la asigurarea de nutrienti necesari organismului, fiind produsa in totalitate din ingrediente naturale: drojdie de bere, apa, hamei si cereale.

Desi cel mai des intalnita cereala folosita la fabricarea berii este orzul, maestrii berari, pentru a obtine gustul si aroma dorite, aleg de multe ori sa includa in retetele de fabricare si alte cereale: grau, orez, porumb sau ovaz. Indiferent de tipul lor, cerealele raman o importanta sursa de proteine. Proteinele din bere au rol si in formarea spumei, ca urmare a interactiunii acestora cu acizii de hamei.