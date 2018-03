Orice angajat stie ca, in fiecare dimineata, se face coada la cafetiera din bucataria de la locul de munca, prilejul perfect pentru cateva minute de socializare cu colegii si de pregatire pentru ziua care urmeaza. Iar companiile stiu cat de importanta este cafeaua pentru productivitatea angajatilor, motiv pentru care putine mai sunt firmele in care nu exista un filtru de cafea care sa satisfaca si cele mai rafinate gusturi si sa le permita tuturor sa isi prepare cafeaua dupa propriul gust.

De altfel, exista multe motive pentru care sa nu sari peste cafeaua de la serviciu, daca vrei sa ai spor si sa te simti plin de energie toata ziua, scrie Monster:

Cafeaua imbunatateste productivitatea

Un studiu realizat de Massachusetts Institute of Technology in 2010 arata ca angajatii care isi iau cate o pauza de cafea in timpul celor opt ore de lucru isi imbunatatesc productivitatea si au un randament mai bun la locul de munca. Aceste pauze incurajeaza si socializarea cu colegii, asa ca te intorci la birou mai bine dispus si gata sa incepi rezolvarea sarcinilor mai dificile, pe care le-ai tot amanat.

Poate creste speranta de viata



US National Institute for Health a publicat un studiu care a descoperit ca exista o corelatie intre cantitatea de cafea consumata si prelungirea sperantei de viata. Totusi, acest lucru nu inseamna ca ar trebui sa bem cafea in loc de apa, ci sa ne limitam la 3-5 cesti pe zi, un gest care poate scadea riscul mortalitatii cu aproximativ 10%.



Reduce durerile pentru angajatii sedentari

Un alt studiu realizat tot de National Institute for Health a concluzionat ca persoanele care sufera de dureri de spate cauzate de postura la birou si de sedentarism isi pot ameliora simptomele daca beau cafea. Acest fenomen este explicat de efectul pe care il are cofeina asupra centrilor nervosi din creier. Cercetarea a descoperit ca si o cantitate mica de cofeina poate ameliora durerile, iar rezultatele ei arata inclusiv ca medicii le pot prescrie pacientilor cu dureri cronice suplimente care sa contina cofeina.

Poate reduce stresul cauzat de lipsa somnului

Daca nu te odihnesti suficient noaptea si suferi de stresul cauzat de oboseala si lipsa somnului, cafeaua ar putea fi antidotul perfect. Un studiu al Universitatii Nationale din Seoul a comparat reactia genelor si proteinelor din creierul cobailor expusi la arome de cafea si a aratat ca acestia pot produce apoi doze mai mari de antioxidanti sanatosi, care protejeaza celulele nervoase din creier si reduc efectele negative ale stresului asupra organismului.



Poate scadea riscul unor boli

Antioxidantii din cafea pot, de asemenea, sa ne protejeze impotriva unor afectiuni, dupa cum a descoperit un studiu realizat de Harvard T.H. Chan School of Public Health. Potrivit acestuia, persoanele care beau 4-5 cesti de cafea zilnic au un risc scazut cu 50% de a se imbolnavi de Parkinson, dar si de diabet de tip 2.

Cafeaua are numeroase beneficii asupra starii noastre fizice si mentale, insa aceasta trebuie consumata cu masura, avertizeaza specialistii, in functie de rezistenta fiecarui organism. O cantitate de 400 de mg de cofeina, adica aproximativ 4 cesti de cafea, este considerata sigura, cat timp nu adaugam indulcitori sau zahar. Depasirea acestei limite poate avea insa efectul advers si poate cauza probleme, mai ales in randul celor care nu au o rezistenta crescuta la efectele cofeinei asupra organismului.