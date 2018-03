Si in Romania, peste 1,4 milioane de persoane au una dintre formele de boala care in timp, poate afecta grav ficatul. Daca pentru hepatita B exista vaccin, pentru hepatita C inca nu s-a dezvoltat unul. Tratamentele medicamentoase din ce in ce mai performante pot tine hepatita sub control. Insa in multe cazuri, doar transplantul de ficat mai poate restabili functionarea acestui organ important din corp, afectat grav pe termen lung de infectia cu virusurile hepatitelor B sau C.



“In cazul adultilor, principala indicatie a transplantului de ficat este in anumite cazuri de hepatite. Insa transplantul mai poate fi recomandat si in anumite situatii de boli autoimune, precum hepatita autoimuna, si in ciroza primara. In ultima vreme, au crescut cererile de transplant pentru hepatita steatozica si pentru hepatica alcoolica din cauza faptului ca a crescut numarul pacientilor cu aceste afectiuni. Daca aceste boli duc la ciroza, suntem nevoiti sa recomandam transplantul hepatic”, spune prof. dr. Remzi Emiroğlu, din cadrul ACIBADEM, unul dintre cei mai buni experti din lume in transplant de ficat.

“Transplantul cu ficat de la donator viu este cel mai dificil, pentru ca in acest caz, avem practic, doi pacienti de care trebuie sa avem grija. Donatorului trebuie sa-i pastrezi intacta starea de sanatate: ganditi-va ca extragem o parte din ficat, iar reconstructia vaselor si canalelor biliare este foarte laborioasa. Consider ca acest tip de operatie este una dintre cele mai dificile din cate exista. Dar in Turcia, noi medicii care facem asta suntem foarte buni la ceea ce facem. Daca ar fi sa facem un top mondial, Turcia este pe primul loc la transplantul de rinichi cu donator viu, iar la ficat, suntem pe locul al doilea dupa Coreea de Sud. In tara noastra, acest tip de interventie este foarte frecvent, se fac in jur de 1400 de transplanturi de ficat pe an, iar 80-85 la suta dintre interventii sunt cu donator viu. Aceste cifre demonstreaza experienta noastra in acest tip de interventie. In plus, transplantul este foarte bine reglementat in Turcia de catre Ministerul Sanatatii. Centrele de transplant sunt evaluate periodic, iar rata de succes trebuie sa fie mai mare de 85 la suta. Daca nu se repecta acesti parametri, centrul este inchis”, adauga profesorul turc.



“In cazul persoanelor care au primit ficatul, monitorizarea post operatorie este foarte importanta. Acestea trebuie sa respecte o dieta, care nu este insa foarte stricta. Le recomandam sa-si mentina greutatea optima deoarece excesul ponderal poate provoca hepatita steatozica. In plus, medicamentele post transplant pot crea rezistenta la insulina, ceea ce inseamna cresterea valorilor zaharului din sange. Asa ca le recomandam o alimentatie sanatoasa, activitate fizica, evitarea expunerii la soare si respectarea controalelor medicale periodice. Evaluarile sunt extrem de importante pentru ca cel mai mare risc pe termen lung il reprezinta aparitia fenomenelor maligne sau a altor afectiuni precum diabetul sau hiperlipidemiile. De altfel, aceste afectari ale starii de sanatate, alaturi de cele cardiace, renale etc. pot aparea odata cu inaintarea in varsta, chiar si la persoanele care nu au trecut printr-un transplant. Asa ca ar trebui sa fie extrem de rigurosi in privinta evaluarilor medicale” ,afirma prof. dr. Remzi Emiroğlu.

Sansele de supravietuire, foarte bune



"Avem foarte multe cazuri complicate, multi pacienti care ajung la noi fara nicio speranta si practic, le salvam viata. Pacientii care vin la noi sunt intr-o situatie grava, au la activ o perioada lunga de boala, dar totul se schimba dupa transplant. Noi facem transplanturile tocmai pentru a le oferi pacientilor posibilitatea de a avea din nou o viata normala si ne bucuram sa-i vedem ca sunt bine. Pot face sport, isi pot defasura activitatea profesionala, ingrediente ale unei vieti normale", concluzioneaza medicul.

Pentru centrele de prestigiu specializate in transplant de ficat, acesta a devenit o interventie de rutina, desi este una dintre cele mai complicate din chirurgie. 80 la suta dintre interventii se fac cu ficat de la donator viu.Ficatul donatorului se reface in 3 luni, iar dupa aceasta perioada, totul reintra in normal. Dupa 6 luni, se pot relua si activitatile sportive mai intense, iar dupa un an, chiar si sportul de performanta. Persoana care a primit ficatul are insa nevoie de o monitorizare mai speciala.Potrivit unui comunicat remis 9am, expertii spun ca sansele de supravietuire ale pacientilor cu transplant de ficat sunt foarte bune pe termen lung daca respecta medicatia si merg regulat la evaluare.80 la suta dintre pacienti trebuie sa ia tratament pe termen lung, iar daca acesta nu se respecta, pot aparea infectii, complicatii metabolice sau chiar fenomene de respingere a ficatului. Insa medicatia poate avea si efecte adverse. Tocmai de aceea, monitorizarea starii de sanatate este vitala.