Unitatea 2 s-a deconectat automat joi dimineata de la Sistemul Energetic National ca urmare a declansarii sistemului de protectie al intrerupatorului generatorului turbinei, aferent sistemului electric de proces din partea clasica, nu cea nucleara a centralei, precizeaza compania intr-un comunicat remis vineri.

Potrivit sursei citate, nu exista o legatura cauzala intre reducerea de putere a Unitatii 2 din data de 25 martie 2018 si deconectarea automata a reactorului din data de 29 martie 2018. "Deconectarea automata a reactorului de la SEN este prevazuta si realizata prin sisteme de protectie prevazute in proiect in anumite situatii, asadar reprezinta un comportament conservativ, procedurat fara impact asupra securitatii nucleare", sustin reprezentantii societatii, potrivit Agerpres.

Deconectarea automata a reactorului de la SEN si lucrarile de remediere nu au avut impact advers asupra personalului, populatiei si mediului inconjurator, fiind realizate cu respectarea normelor de securitate nucleara si procedurilor aplicabile, precizeaza compania.

In urma acestui incident, premierul Viorica Dancila a cerut Corpului de control sa efectueze o investigatie la Centrala Nucleara de la Cernavoda, ca urmare a avariilor produse in ultimele zile la acest obiectiv.

Joi, presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), Rodin Traicu, a declarat ca oprirea automata a reactorului 2 de la Cernavoda de joi dimineata s-a realizat in conformitate cu normele de securitate nucleara si nu a reprezentat un pericol pentru populatie, pentru mediul inconjurator si pentru personalul centralei.

Potrivit acestuia, investigatiile tehnice vor fi facute de specialistii centralei nucleare de la Cernavoda, acestia urmand sa determine cauzele incidentului si sa decida programul de repunere in functiune.

Reprezentantii Forumul Atomic Roman - Romatom au venit cu precizari, joi seara, afirmand ca orice asociere intre opririle neplanificate sau reducerile de putere ale Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda si cauzele accidentului de la Cernobal este imposibil de sustinut prin argumente tehnice si de operare, recomandand prudenta si o documentare riguroasa in tratarea acestor subiecte in spatiul public.

"Nuclearelectrica actioneaza in stricta conformitate cu procedurile de securitate nucleara si sunt convins ca aceste opriri, desi fara impact major de securitate nucleara, sunt analizate pentru a se asigura ca astfel de evenimente sa nu se mai repete. In industria nucleara se invata continuu din experienta, iar odata investigate cauzele se iau toate masurile pentru evitarea reaparitiei acestora. Trebuie inteles ca aceste opriri nu sunt un risc asupra securitatii nucleare, nu reprezinta incidente sau accidente, ele fiind sunt pur si simplu evenimente tehnice care necesita oprirea reactorului", a declarat Teodor Chirica, presedinte onorific al Romatom, intr-un comunicat.

Desi au fost doua opriri neplanificate si o reducere de putere intr-o perioada foarte scurta de timp, ceea ce genereaza o stare de preocupare la nivel public, din punct de vedere al securitatii nucleare, riscului pentru personal, populatie si mediul inconjurator, aceste evenimente nu au un impact negativ.

Pe de alta parte, oprirea reactorului 2 de la Cernavoda a determinat insa o scadere cu 35% a pretului pe piata spot a bursei de energie OPCOM, intrucat deficitul de electricitate a fost acoperit cu productia Hidroelectrica, mai ieftina.

Astfel, energia cu livrare in ziua de vineri, 30 martie, are un pret mediu de 116 lei pe MWh, fata de 195 de lei, cat a fost joi pretul pe Piata pentru Ziua Urmatoare.

Duminica, compania anunta reducerea la 55% a puterii Unitatii 2, pentru inlocuirea unei piese (rulment) la motorul unei pompe de condensat, din partea clasica a centralei.

De asemenea, tot duminica, unitatea 1 a fost oprita si ea controlat timp de aproape 48 de ore, ca urmare a unei defectiuni la unul dintre sistemele de proces ale centralei.

Nuclearelectrica are doua sucursale, fara personalitate juridica, Sucursala CNE Cernavoda, care exploateaza Unitatile 1 si 2 de la CNE Cernavoda, precum si serviciile auxiliare, si Sucursala FCN Pitesti, fabrica de combustibil nuclear.

Cele doua reactoare de la Cernavoda asigura aproximativ 20% din necesarul de energie al Romaniei in conditiile in care fiecare are o putere instalata de productie de 700 MW.