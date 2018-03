Potrivit rezultatelor preliminare ale autopsiilor, pe trupurile victimelor nu s-au gasit urme de de autoaparare, semn ca nu s-au putut lupta pentru viata lor. Florin Buliga si-a ucis prima data sotia, in varsta de 42 de ani, cu trei lovituri de cutit, apoi fata de 18 ani, pe care a injunghiat-o de opt ori si apoi baiatul de 13 ani, pe care l-a lovit de trei ori, scrie adevarul.ro.

„Raportul preliminar au autopsiei confirma ca victimele au fost injunghiate in somn. Din acest raport reiesa ca nu prezinta urme de aparare, semn ca victimele nu s-au putut lupta pentru viata lor. Urmeaza sa primim redactat raportul complet si atunci vom avea mai multe informatii. Asteptam in zilele urmatoare si rezultatul analizelor de sange si urina prelevate de la Florin Mircea Buliga care ne vor arata daca a consumat alcool sau droguri in ziua crimei“, a declarat procurorul de caz Daniel Danca, prim procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov, pentru sursa citata.

Florin Marius Buliga se afla in arestul Politiei Brasov, dupa ce magistratii Tribunalului Brasov au emis pe numele lui un mandat de arestare pentru 30 de zile. Barbatul a cerut sa fie arestat si i-a spus avocatului din oficiu ca isi asteapta cat mai repede pedeapsa.

