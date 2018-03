Nu doar barbatii sunt mai atenti la acest aspect, ci si femeile in ceea ce-i priveste. Un studiu realizat asupra mirosurilor a demonstrat faptul ca femeile percep barbatii ale caror haine care miros a pin ca fiind unii mai de succes, mai inteligenti, mai sociabili, mai curati si mai atractivi decat altii invaluiti in alte mirosuri. Ingrijirea parului Ca si in cazul femeilor, parul este si pentru barbati o adevarata carte de vizita, iar produsele masculine pentru ingrijirea parului nu difera foarte mult fata de cele feminine, toate sampoanele continand ingrediente care sa-l curete si sa-l degreseze. Cea mai semnificativa diferenta consta in parfumul pe care acestea il contin si in ambalajele care sunt gandite diferit pentru a atrage o alta categorie de cumparatori. Fiecare barbat trebuie sa aiba in vedere sa aleaga samponul si balsamul potrivit tipului sau de par, dar si produse dedicate in cazul in care are matreata. Barbatii recurg, de mult ori, si la produse speciale pentru ingrijirea parului, cum ar fi gelul de par, care, cu cat este folosit intr-o cantitate mai mare, cu atat fixeaza mai bine, si care, poate fi, in acelasi timp, diluat cu apa sau ceara de par care prinde firele de par la un loc. Se recomanda insa ca toate acestea sa se foloseasca cu moderatie, pentru a nu crea senzatia de artificial, mai important fiind aspectul ingrijirii parului. Mai nou, exista masini de tuns moderne care le permit barbatilor chiar sa se tunda singuri, cu cele mai bune si mai rapide rezultate.





Ingrijirea tenului

Ingrijirea unghiilor si a danturii

Tenul masculin prezinta cateva diferente importante fata de cel feminin, de care trebuie sa se tina cont. Pielea barbatilor este mai groasa decat cea a femeilor si are pori mai largi care acumuleaza mult mai usor praful si sebumul. Insa, ca si pielea femeilor, aceasta are nevoie de exfoliere (care se poate face nu numai cu produse speciale, ci si prin simpla utilizare a unui burete sau a unui prosop), protectie impotriva frigului sau a razelor ultraviolete in timpul expunerii la soare, care se realizeaza prin utilizarea de creme speciale sau hidratare, care poate fi asigurata foarte bine printr-un aport corespunzator de apa. Barba reprezinta insa elementul distinctiv al barbatilor, dar si cel care le da cele mai mari batai de cap. Cei mai multi dintre acestia se plang ca barbieritul le creeaza neplaceri fie din cauza ca au firele de par prea subtiri, fie prea groase si acestea cresc pe sub piele, dar mai ales din cauza iritatiilor care apar la finalizarea barbieritului. Unul dintre cele mai bune remedii pentru aceasta problema este reprezentat de clatirea cu apa calda, in timp ce utilizarea unui ulei inaintea barbieritului va facilita semnificativ desfasurarea acestei operatiuni.Ingrijirea atenta a unghiilor nu mai este de mult apanajul femeilor. Barbatii care lucreaza in mediul de afaceri stiu cat de important este sa ai unghiile de la maini ingrijite si mansete frumoase, decorate inclusiv cu butoni, pentru momentele acelea foarte dese in care strangi mana celor cu care te intalnesti. De asemenea, caldurile tot mai puternice din Romania (in medie, temperatura creste in Romania cu peste un grad in fiecare an), ii forteaza pe foarte multi dintre barbati sa poarte vara sandale, motiv pentru care conteaza foarte mult felul in care arata unghiile lor de la picioare. Cercetarile au aratat ca barbatii se ingrijesc mai putin decat femeile de sanatatea lor, inclusiv in ceea ce priveste sanatatea dentara, si, poate si dintr-un act de bravura, aleg sa mearga la dentist doar cand problemele se agraveaza foarte mult. In plus, multi dintre barbati sunt fumatori, iar dintii lor sunt si mai afectati. De fapt, sanatatea orala ar trebui sa fie foarte importanta pentru noi, indiferent daca suntem barbati sau femei, pentru ca aceasta are o foarte stransa legatura cu longevitatea.

Cu diferentele de rigoare, barbatii moderni trebuie sa se ingrijeasca in egala masura cu femeile. Aceasta este o activitate benefica nu doar pentru ei si pentru sanatatea si starea lor de bine, ci si pentru relatiile pe care acestia le dezvolta cu doamnele din jurul lor.

Sursa foto: unsplash.com