UPDATE: Premierul Viorica Dancila a cerut Corpului de control sa efectueze o investigatie la Centrala Nucleara de la Cernavoda, ca urmare a avariilor produse in ultimele zile la acest obiectiv,

Compania precizeaza ca este vorba despre partea clasica a centralei, nu de cea nucleara.

"Specialistii investigheaza cauza si vor efectua lucrarile necesare de remediere in conformitate cu procedurile aferente industriei nucleare specifice in astfel de situatii. Nu exista o legatura cauzala intre reducerea de putere a Unitatii 2 din data de 25 martie 2018 si deconectarea automata a reactorului de astazi, 29 martie 2018. Deconectarea automata a reactorului de la SEN este prevazuta si realizata prin sisteme de protectie prevazute in proiect in anumite situatii, asadar reprezinta un comportament conservativ, procedurat, fara impact asupra securitatii nucleare", au explicat oficialii producatorului de energie, potrivit Agerpres.

Deconectarea automata a reactorului de la SEN si lucrarile de remediere a sistemului electric de proces nu au impact advers asupra personalului, populatiei si mediului inconjurator, fiind realizate cu respectarea normelor de securitate nucleara si procedurilor aplicabile, se mai arata in comunicat.

Duminica, compania anunta reducerea la 55% a puterii Unitatii 2, pentru inlocuirea unei piese (rulment) la motorul unei pompe de condensat, din partea clasica a centralei.

De asemenea, tot duminica, unitatea 1 a fost oprita si ea controlat pentru o perioada de aproximativ 48 de ore, ca urmare a unei defectiuni la unul dintre sistemele de proces ale centralei.

Cele doua reactoare nucleare de la Cernavoda genereaza aproximativ 20% din productia nationala de energie, avand o putere de cate 700 de MW fiecare.