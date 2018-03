"Practic, prin acest program, Primaria Capitalei va ajuta cu un sprijin financiar, echivalentul in lei a sumei de 3.000 de euro - insemnand practic la cursul actual 13.800 de lei -, cuplurile care urmeaza aceasta procedura atat in clinici private sau in spitalele de stat. Doamnele trebuie sa aiba ca si conditie o varsta cuprinsa intre 24 si 45 de ani. Nu exista o conditionalitate in sensul ca doamna si domnul respectiv sa fie casatoriti, pentru ca aici am intra intr-o zona de discriminare si am depasi cu mult cadrul nostru administrativ", a declarat primarul general, Gabriela Firea, la sedinta CGMB.

Ea a spus ca s-a mers pana la 45 de ani, desi programul national vizeaza o varsta mai redusa, deoarece a primit mai multe apeluri din partea unor ONG-uri, care au spus ca este o discriminare ca varsta maxima pentru a intra in acest program sa fie de 40 - 42 de ani, deoarece sunt foarte multe cazuri de femei care au reusit sa ramana insarcinate printr-o fertilizare in vitro si la 44 - 45 de ani.



"Suma va fi acordata, asa cum va stabili si regulamentul, in transe. Vom stabili exact daca in trei transe, iar daca distanta dintre punctie si embriotransfer este doar doua-trei zile, atunci decontarea va putea fi anterioara acestei proceduri. Cele doua programe (privind sprijin financiar pentru femeile insarcinate din Bucuresti, respectiv pentru cupluri infertile - n.r.) care vizeaza direct si explicit domeniul sanatatii vor fi derulate prin ASSMB si, cu siguranta, in cel mai scurt timp, sa spunem pana dupa Sarbatorile Pascale, vom avea si regulamente explicite. De asemenea, si o campanie de informare, astfel incat sa nu existe nelamuriri", a afirmat Firea.

Ea a tinut sa raspunda si celor care au intrebat daca ''e treaba primariei'' sa vina cu astfel de propuneri.

"Sa raspund si intrebarii lansate in spatiul public zilele trecute - daca e treaba primariei sa incurajeze sau nu femeile sa mearga la medic, pentru a preveni malformatii ale fatului, sau daca e treaba noastra daca sunt cupluri, in Bucuresti, care nu reusesc sa aiba copii si au nevoie de aceste tratamente. Ca primar general, ca mama si femeie si ca om care respecta legea si o citeste din scoarta in scoarta, raspund: da. (...) E treaba primarului general si a consilierilor generali si orice aspect care tine de sanatatea publica, de aspectele sociale ale comunitatii, ale vietii", a precizat Firea.

Ea a aratat ca nu vrea sa discrimineze pe nimeni, dar deciziile Municipalitatii trebuie sa ii vizeze in primul rand pe bucuresteni.



"S-a pus intrebarea daca cele doua programe se refera doar la cetatenii Municipiului Bucuresti sau este posibil ca si cei care au viza de flotant in Bucuresti sa beneficieze atat de voucherul Materna, cat si de stimulentul de 3.000 de euro pentru fertilizare in vitro. Am stabilit sa aiba rezidenta de sase luni de zile, pentru ca in cazul celorlalte stimulente aprobate de CGMB, cum ar fi cel pentru persoanele cu dizabilitati, s-a inregistrat un fenomen - si anume foarte multe vize de flotant realizate cu scopul vadit si, pana la urma, indreptatit de a obtine aceste stimulente. Nu vrem sa discriminam pe nimeni, dar totusi noi suntem Primaria Generala a Capitalei, iar deciziile noastre trebuie sa ii vizeze in primul rand pe bucuresteni", a mentionat edilul.

Firea sustine ca in Romania rata procedurii de fertilizare in vitro este mica

"In Franta sunt 40.000 de cupluri, in celelalte tari membre UE este vorba, de asemenea, de zeci de mii de cupluri. La noi, din nefericire, pragul este financiar, deoarece o procedura de fertilizare in vitro, fie ca e realizata intr-o clinica privata sau de stat, costa foarte mult. Spre exemplu, anul trecut, pentru pacientele din Bucuresti, statul, prin Ministerul Sanatatii, prin Casa de Asigurari, a decontat 250 de fertilizari in vitro, ramanand pe lista de asteptare cateva sute de bucurestence", a adaugat primarul Capitalei.

Potrivit proiectului, bugetul multianual al programului va fi de 13.800.000 de lei pentru perioada iunie 2018 - decembrie 2019 pentru un numar estimat de 1.000 de beneficiare, scrie Agerpres.

In 30 de zile, ASSMB va elabora regulamentul de acordare a sprijinului financiar pentru cupluri infertile.