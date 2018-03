“Fibromul poate fi depistat ecografic, dar chiar si un consult ginecologic de rutina poate preciza localizarea acestuia si daca este vorba despre o tumora voluminoasa sau nu.

Prin palparea tumorii fie in peretele uterului, fie in afara acestuia, medicul poate depista tipul de fibrom, volumul acestuia si pozitionarea”, afirma Ionela Anghelescu, medic primar obstetrica-ginecologie in cadrul clinicii de fertilitate Gynera.

Pana la aceasta ora, cauzele aparitiei fibroamelor nu sunt complet cunoscute



“Fibroamele care afecteaza fertilitatea si reduc sansele de implantare sunt cele care se dezvolta catre cavitatea uterina. Daca sunt dezvoltate complet in cavitatea uterina, fibroamele pot juca rolul unui sterilet, scazand astfel sansele de fixare a sarcinii”, avertizeaza specialistul.



“Interventia chirugicala de indepartare a fibroamelor poate consta in laparoscopie – se adreseaza fibroamelor din peretele uterului si celor dezvoltate complet in afara uterului – sau histeroscopie, pentru fibroamele situate in cavitatea uterina. Pe langa indepartarea chirurgicala a fibroamelor uterine, exista si optiuni medicamentoase de tratament, precum si montarea unor dispozitive intrauterine (sterilete) cu eliberare lenta de progesteron”, descrie terapiile medicul Ionela Anghelescu, care trateaza anual sute de cazuri de infertilitate.



“Embolizarea consta in introducerea unor particule speciale, la nivelul vasului care „hraneste” fibromul si astfel este intrerupt aportul de sange. Treptat, fibromul isi va reduce volumul, intr-un an putand ajunge la 30% din volumul initial, rareori disparand complet. Embolizarea este preferata de catre pacientele care vor sa evite interventia chirurgicala si care nu isi mai doresc copii. Asta pentru ca exista riscul ca embolizarea sa afecteze si vascularizatia endometrului. Acesta devine atrofic, subtire, cu sanse reduse de implantare a unei sarcini”, completeaza dr. Ionela Anghelescu.

Specialistii le diagnosticheaza mai frecvent in randul femeilor care au hipertensiune arteriala sau al celor cu probleme tiroidiene. In plus, pot aparea mai frecvent la femeile ale caror mame sau bunici au avut fibroame. Desi este o tumora benigna, iar riscul de transformare in cancer este foarte mic, fibromul poate impiedica instalarea unei sarcini si nasterea unui bebelus sanatos.Potrivit unui comunicat remis 9am, pentru a creste sansele obtinerii unei sarcini in cazul pacientelor diagnosticate cu o astfel de tumora, medicii pot recomanda mai multe tipuri de tratament in functie de marimea si pozitionarea fibroamelor uterine.Embolizarea uterina sau intreruperea vascularizatiei catre fibrom poate fi o optiune de tratament, insa aceasta pericliteaza sansele obtinerii unei sarcini.Dupa tratamentul unui fibrom, o sarcina poate aparea imediat, pe cale naturala. In cazul interventiilor ample, sarcina trebuie amanata 6 luni, pana la refacerea uterului. Exista si posibilitatea obtinerii unei sarcini, fie pe cale naturala, fie prin fertilizare in vitro, chiar si fara indepartarea fibroamelor. Asta daca tumorile benigne sunt de mici dimensiuni si nu dau simptome.