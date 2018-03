"In Bucuresti s-a constatat ca in ultimii ani avem, din nefericire, o problema in privinta natalitatii, in sensul ca aceasta scade. De asemenea, s-au facut mai multe studii din care s-a relevat faptul ca multe femei insarcinate, din cauza lipsei banilor, de multe ori si a informatiilor, nu merg la medic pe timpul sarcinii, astfel ca, din pacate, sarcinile se pierd in luni avansate sau se nasc copii cu malformatii sau cu deficiente. Vrem sa venim in sprijinul femeilor insarcinate cu un sprijin din partea Municipalitatii, suma de 2.000 de lei, care va fi acordata sub forma unui voucher. Cu ajutorul acestor bani, femeile insarcinate pot sa achite analize care nu sunt decontate de Casa de Sanatate in acest moment si, de asemenea, anumite medicamente sau tratamente pe care nu si le permit", a declarat primarul general, Gabriela Firea, la sedinta CGMB de miercuri.

Ea a dat cateva exemple de analize care in prezent nu sunt decontate.

"Ma refer la testul prin care se depisteaza trombofilia, intoleranta la glucoza. De asemenea, este vorba de teste care identifica anumite infectii sau alte afectiuni ale mamei: toxoplasmoza, rubeola, HIV, hepatita B. (...) Aceste sume (...) se vor acorda: jumatate, adica o mie de lei, in saptamana a zecea de sarcina, atunci cand ea este confirmata de un medic specialist, si a doua parte a sumei, tot o mie de lei, in luna a sasea de sarcina, cand practic este in evolutie. Suma aceasta, care nu este nici mare, dar nici mica, am calculat-o pentru a fi suficienta, va fi pana la urma acoperitoare pentru aceste teste si analize care nu sunt decontate de catre Casa de Sanatate si, de asemenea, anumite medicamente care nu sunt gratuite", a spus Firea.

Voucher-ul Materna Bucuresti

Proiectul de hotarare adoptat prevede ca se va acorda un sprijin financiar femeilor gravide din Bucuresti pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna Bucuresti. In termen de 30 de zile Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti va elabora regulamentul de acordare a acestui sprijin financiar, se mai arata in proiectul de hotarare.

Proiectul este destinat femeilor insarcinate cu domiciliul in Bucuresti sau care au viza de resedinta dobandita inainte cu cel putin 6 luni de la data demararii acestuia, se arata in expunerea de motive, scrie Agerpres.

Demararea proiectului de acordare a stimulentului pentru nou-nascuti a reliefat un aspect negativ al sarcinii la femeile vulnerabile din Capitala, in sensul ca acestea nu se prezinta, intr-un procent destul de mare, la cabinetele de specialitate pentru luarea in evidenta a sarcinii si monitorizarea corespunzatoare a acesteia, spun initiatorii.

In raportul de specialitate se mentioneaza ca anual in municipiul Bucuresti se nasc aproximativ 20.000 de copii. Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica (INS), in perioada 2010 - 2015 numarul nou-nascutilor vii, ai caror parinti au rezidenta pe raza municipiului Bucuresti, a scazut, astfel ca, daca in 2010 s-au inregistrat 21.147 de copii, in 2015 numarul a fost de 19.255.

Potrivit unor date prezentate de Consiliul National al Persoanelor Varstnice, ponderea populatiei tinere (0-14 ani) si a celei adulte (15-64 de ani) se va reduce, in timp ce proportia populatiei de 65 de ani si peste va creste exploziv, apropiindu-se de 20% in 2030 si depasind 26% in 2060.