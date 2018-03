Iata cateva dintre declaratiile vecinilor barbatului care a recurs la un gest de neinteles:



"E chiar la mine la scara, la etajul meu. De aia erau baietii aia acolo... Il stiu. Si, cum, fetita este omorata? Si baiatul?". Intrebat daca a auzit vreodata scandal, vecinul a spus: "Niciodata nu am auzit nimic, niciun fel de scandal".



"Nu-l cunosc ca om violent. Ca vecin, ma refer. Eu stau in scara cealalta. Amandoi aveau afaceri". De asemenea, chestionat daca a auzit certuri sau tipete, raspunsul a fost: "Nu, nu stiu... niciodata. Stiu ca ea facea sport in jurul lacului, pe aici".

O alta vecina a declarat in schimb ca in ultima perioada a vazut-o mai des pe sotie si ca pe barbat nu l-a mai intalnit de cateva luni.

In acest moment barbatul este cercetat pentru omor calificat si a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva, noteaza digi24.ro.