Surse din minister au mentionat ca aceste doze nu fac parte din cele achizitionate prin Mecanismul european de protectie civila, ci sunt cumparate de la producatori prin UNIFARM.

Sorina Pintea a participat miercuri la o dezbatere pe teme de sanatate, noteaza jurnalul.ro.

Romania a activat mecanismul de alerta european prin care solicita imunoglobulina, a anuntat in urma cu aproximativ trei saptamani ministrul Sanatatii.

"Pentru a putea rezolva aceasta problema, statul roman a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioada de doi ani de zile si totusi nu s-a intamplat nimic. Pentru luna martie nu se preconizeaza sa intre nicio fiola de imunoglobulina in tara. Pentru aprilie sunt niste promisiuni, dar eu nu mai cred in aceste promisiuni. Prin urmare, am informat Cabinetul prim-ministrului in cursul zilei de astazi si am primit acceptul sa declansam aceasta procedura. Aceasta procedura este practic o alerta la nivel european prin care solicitam cantitati de imunoglobulina pentru Romania. Adica aceasta solicitare a noastra pe care am facut-o IGSU se publica intr-un sistem electronic la nivel european al mecanismului si statele care au acces la acest sistem ne pun la dispozitie cantitatile pe care dansii le au in tara. Eu am aflat sambata aceasta informatie si va spun sincer ca nu mi-a venit sa cred. Eu am avut in 14 februarie o intalnire cu distribuitorii si promisiunile erau altele. Sunt foarte multi pacienti care in acest moment au nevoie", a afirmat demnitarul, la Antena 3.