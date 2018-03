"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu datele transmise de Sindicatul National al Personalului de Zbor din Aviatia Civila (SNPVAC), in zilele de 29 martie 2018, respectiv 1 si 2 aprilie 2018, vor avea loc greve ale personalului de bord al companiei aeriene Ryanair.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Lisabona: +351213968812, +351213979982, +351213966463, +351213960866, apelurile la ultimele doua numere de telefon fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Portugheza: +351927411628.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet lisabona.mae.ro, mae.ro, pagina de Facebook a Ambasadei Romaniei in Republica Portugheza si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia „Calatoreste in siguranta”, care ofera informatii si sfaturi de calatorie", se arata intr-un comunicat.