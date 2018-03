In urma controlului efectuat in noaptea de luni spre marti de politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni si inspectorii vamali, a fost descoperit un tanar, in varsta de 29 de ani, din Republica Moldova, care consumase droguri si avea un plic de plastic ascuns in pantofi.

In urma cercetarilor, autoritatile au stabilit ca este vorba despre cinci grame.

”Tanarul avea un comportament asemanator unei persoane care este consumatoare de substante stupefiante, iar la controlul amanuntit asupra acestuia autoritatile de frontiera au descoperit, in interiorul pantofului tip sport de la piciorul drept, sub unul dintre branturi, un plic din material plastic, transparent, care continea cinci grame de substanta solida, de culoare maronie. Pavel R. a declarat ca substanta din plic este hasis si a cumparat-o pentru consum propriu din Franta, in schimbul sumei de zece euro, el fiind consumator de droguri de aproximativ opt ani”, a declarat Denis Lazar, purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Iasi., potrivit Ziarul de Iasi.

Barbatul va fi audiat sub aspectul comiterii infractiunii de achizitionare, transport sau detinere de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept.