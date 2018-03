Exodul medicilor nu se opreste

In 2016, 997 doctori romani profesau in Marea Britanie. Poate nu pare un numar mare, insa acesta a crescut cu 265% din 2008. In Belgia, numarul doctorilor romani a ajuns de la 9 la 1.247 in ultimii 10 ani. In 2011, in Franta lucrau 2.726 de medici romani, pentru ca, in 5 ani, numarul lor sa se ridice la 4.324. Germania a atras, si ea, multi medici romani. In 2006 profesau 534 medici romani in Germania, iar, in 2016, numarul lor a ajuns la 3.503. Cresteri au avut loc si in Austria, Canada, Irlanda, Israel, Norvegia, Suedia si SUA, conform OECD.

Medicii s-au orientat catre state care le pot oferi conditii pentru dezvoltarea profesionala, pachete salariale atractive si dotari tehnologice. Un studiu cu privire la medicii care decid sa plece din Romania indica faptul ca motivatiile acestora nu sunt strict financiare. Pentru cei mai multi a contat experienta intr-un mediu de lucru performant si sansa de a se perfectiona profesional.

Sectorul medical privat, in crestere

Unitatile medicale private primesc din ce in ce mai multi pacienti. In 2015, mai mult de 5 milioane de persoane au folosit sistemul privat de sanatate, din dorinta de a beneficia de servicii mai bune si mai rapide. Aceasta tendinta poate fi valorificata de medici prin deschiderea unei clinici private.

Multe din impedimentele care existau in trecut nu mai sunt valabile in prezent; de altfel, centrele medicale de specialitate au crescut ca numar cu 228%, in ultimii 5 ani. O parte dintre aceste impedimente sunt legate de aspectele administrative, financiare si contabile, care ii descurajau pe potentialii antreprenori. Intre timp, au aparut mai multe solutii de automatizare si outsourcing, cat si de consultanta si informare. De exemplu, acest ghid de specialitate recomanda colaborarea cu o firma de contabilitate care are clienti exclusiv din domeniul medical.

Finantarea este un alt aspect care ii poate descuraja pe o parte dintre cei care doresc sa isi deschida un cabinet privat. Si in acest caz, lucrurile s-au simplificat. Au aparut pe piata credite speciale pentru investitii medicale, iar finantarea prin credit bancar poate fi completata prin fonduri europene. De exemplu, medicii care doresc sa deschida un cabinet medical in mediul rural pot obtine finantare neramburabila prin PNDR, submasura 6.4, suma maxima fiind de 200.000 euro. Mai mult, daca sediul afacerii nu este in Bucuresti, Ilfov sau in Delta Dunarii, medicii pot aplica pentru finantare prin POR, submasura 2.2, care consta in acordarea unei sume cuprinse intre 200.000 euro si 1.000.000 euro. Bineinteles, exista si alte criterii de eligibilitate, care trebuie indeplinite pentru acordarea finantarii.

Persoanele care decid sa deschida un cabinet medical privat au nevoie de autorizare de la Colegiul Medicilor din România. Medicii au de ales intre 3 forme de organizare: ca persoana fizica independenta (PFI), societate comerciala (SRL) sau cabinet medical individual. Organizarea ca societate comerciala este indicata, daca se urmareste obtinerea fondurilor europene pentru investitii. Celelalte forme de organizare nu permit aplicarea pentru aceste fonduri.

Cabinetele medicale private prezinta un numar de avantaje in raport cu alte optiuni ale medicilor, precum plecarea si profesarea in strainatate. Este adevarat ca nivelul de responsabilitate este mare, insa si gradul de independenta este pe masura. Posibilitatea obtinerii unor venituri substantiale constituie, si ea, un avantaj major.