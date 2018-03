O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Helsinki a monitorizat timp de zece ani aproape 5.000 de barbati si femei - cu varsta de 24 de ani la debutul cercetarii - in scopul identificarii schimbarilor survenite in greutatea lor corporala dar si a factorilor care le afectau pe parcurs sanatatea.

Una dintre cele mai importante descoperiri in urma cercetarii a fost aceea ca un control eficient al greutatii implica obiceiuri alimentare regulate.



''Desi regimul de slabit poate parea solutia logica la problemele de control al greutatii, acesta poate duce la o greutate mai mare si la dezvoltarea, in timp, a unor tulburari alimentare'', a declarat Ulla Karkkainen, nutritionista si coautoare a studiului.

Potrivit concluziilor cercetarii, cele mai mari beneficii pentru controlul optim al greutatii sunt realizate prin abtinerea de la regimurile de slabit conventionale si urmarea unui program alimentar bazat pe mese regulate.

De asemenea, studiul a subliniat importanta consumului unei cantitati suficiente de substante nutritive, aceasta incurajand functionarea normala a organismului, scrie Agerpres.

In domeniul stiintelor sanatatii, specialistii clasifica acest tip de studiu sub termenul de ''crono-nutritie'', o cercetare axata pe efectele alimentatiei asupra metabolismului in urma monitorizarii regularitatii si a frecventei meselor.

In cadrul unui studiu similar, realizat la Universitatea din Cambridge, participantele au prezentat niveluri mai mici ale insulinei si colesterolului dupa un interval de doua saptamani in care au luat masa la ore regulate, indiferent de greutatea lor corporala.

O alta descoperire a cercetatorilor finlandezi a fost identificarea factorilor de risc predominanti ce conduceau catre cresterea in greutate, in functie de sex. In cazul femeilor, cei mai importanti dintre acestia erau: nasterea a doi sau mai multi copii, un nivel crescut de insatisfactie fata de viata personala si consumul frecvent de bauturi indulcite. Fumatul a fost factorul care contribuia cel mai mult la ingrasare in cazul barbatilor.