Reactia vine ca urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie, iar "MAE considera ca atacul de la Salisbury reprezinta o amenintare la adresa securitatii colective si a dreptului international", potrivit Agerpres.

Conform concluziilor, Consiliul European "este de acord cu evaluarea Guvernului Regatului Unit potrivit careia este foarte probabil ca Federatia Rusa sa fie responsabila de atac si cu faptul ca nu exista alta explicatie plauzibila".

"Precizam ca, in solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii, conform dispozitiilor Conventiei de la Viena cu privire la relatiile diplomatice, MAE a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei", subliniaza MAE.

Moscova a negat ca ar avea vreo implicare in otravirea, la data de 4 martie, a fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, in primul atac cunoscut cu un agent neurotoxic in Europa dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial.

Marea Britanie a expulzat 23 de cetateni rusi in urma acestui scandal, iar Moscova a reactionat imediat expulzand un numar similar de britanici.