"Am discutat aceste chestiuni care au fost dezbatute la Consiliul European si unde se doreste la nivelul UE sa fie o pozitie echilibrata si coerenta din partea tuturor tarilor membre. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este foarte important, dar si mai important este sa dam un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", a subliniat Melescanu, citat de stirileprotv.ro.

Seful diplomatieie romane a tinut sa precizeze ca Romania sustine colaborarea pe teme de aparare cu Marea Britanie, chiar si dupa Brexit.



"Dupa plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana, daca aceasta va fi decizia finala, noi ne dorim sa avem o relatie cat mai stransa pe probleme de securitate si aparare intre Marea Britanie si Uniunea Europeana", a aratat el.

In egala masura, a precizat ca luni urmeaza sa fie adoptata o decizie care va fi comunicata presei.



"A arata solidaritatea noastra este un semnal foarte clar ca dorim o evolutie in acest sens. Autoritatile romane evalueaza in prezent care ar fi posibilitatile de reactie a Romaniei. Dorim sa ne exprimam solidaritatea si in termenul prevazut", a c