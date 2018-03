Intrebat, inaintea sedintei, daca se va discuta despre referendumul pentru familie, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus: "Da".

Vicepremierul Paul Stanescu spune ca este posibila organizarea unui referendum in luna mai.

"Cred ca da, conform graficului cred ca da, va fi referendum pentru familie", a precizat Stanescu. Intrebat daca scrutinul ar putea avea loc in primavara acestui an, respectiv in luna mai, Stanescu a spus ca, "din toate calculele, asa ar trebui sa fie".

Sursa: Agerpres.