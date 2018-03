Cercetarea, condusa de Ruth A. Hackett de la University College London, a demonstrat ca persoanele al caror ritm de deplasare a inregistrat o incetinire in decurs de doi ani prezentau un risc mai mare de dementa.



De asemenea, subiectii care au manifestat o reducere a capacitatii de gandire erau mai predispusi sa primeasca diagnosticul de dementa.

In cadrul studiului, publicat in Journal of the American Geriatrics Society, specialistii au monitorizat aproape 4.000 de persoane de 60 de ani si peste aceasta varsta pentru a afla mai multe despre viteza lor de deplasare, schimbarile survenite la nivelul proceselor de gandire si de luare a deciziilor si despre incidenta dementei, scrie Agerpres.

Cercetatorii au evaluat viteza de deplasare a subiectilor in perioadele 2002-2003 si 2004-2005 si au efectuat teste pentru a afla daca participantii au dezvoltat dementa intre anii 2006 si 2015.

Concluzia studiului a fost ca varstnicii care se deplasau pe jos in ritm mai lent si cei care au manifestat un declin accentuat al ritmului de mers prezentau cel mai mare risc de dementa.

Incepand din 2015, aproape 47 de milioane din lume au fost diagnosticate cu aceasta problema de sanatate ce afecteaza memoria si are impact asupra activitatilor zilnice, noteaza si Science Daily.

Cea mai comuna cauza a dementei, o afectiune pentru care in prezent nu exista niciun leac, este boala Alzheimer.