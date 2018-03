In rezolutia votata se spune ca unirea Basarabiei cu Romania este "unica solutie de supravietuire si progres", relateaza jurnal.md.

'Cerem celor doua parlamente sa primeasca delegatii ale Marii Adunari Centenare, iar la sedinta solemna din 27 martie 2018, Parlamentul de la Bucuresti sa adopte o decizie prin care sa se implice reintregirea nationala prin mijloace pasnice ale democratiei parlamentare si in limitele Constitutiei Romaniei, in conformitate cu normele dreptului international si ale Actului Final de la Helsinki', se arata textul proclamatiei.

Participatii la adunarea din centrul Chisinaului au purtat pancarte si drapele si au scandat 'unire'. La eveniment au participat si mai multe persoane din Romania.

Prezent la Chisinau, fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a cerut duminica parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari, scrie Agerpres.

Organizatorii manifestatiei au spus ca in centrul capitalei Republicii Moldova au fost 100.000 de oameni, in timp ce politia a estimat numarul participantilor la 7.000, potrivit Unimedia.info.

In acelasi timp, presedintele pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a catalogat manifestatia drept un "banal protest minoritar", potrivit Agora.md.

El a scris pe pagina sa de Facebook ca "trebuie sa condamnam propagarea acestei molime politice in Republica Moldova'. Dodon a laudat fortele de ordine care, in opinia sa, "au demonstrat ca pot asigura ordinea publica", iar guvernarii pro-europene conduse de premierul Pavel Filip i-a transmis ca e "direct responsabila de dezbinarea pe care unionistii o provoaca in societatea moldoveneasca".