"In Caras-Severin nu sunt astfel de probleme, dar avem ingrijorari in partea de nord a tarii, in zona Iasului, in plantatiile viticole, dar si in Dobrogea, pentru cele doua specii, cais si piersic, in mod deosebit la soiul Cardinal. Vom vedea ce va fi dupa ce trec aceste fenomene, aceste temperaturi scazute. In laborator si prin determinarile la fata locului vom constata gradul de afectare si vom aprecia atunci. Din fericire, e mai mult bine decat rau, pentru ca am vazut culturi foarte frumoase de camp, precum graul, orzul, rapita", a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent duminica la Racasdia, unde s-a desfasurat cea de-a 37-a editie a Targului Mare de Primavara.

Potrivit ministrului Daea, in Caras-Severin culturile sunt intr-un stadiu de vegetatie foarte bun, sunt dezvoltate, uniforme si cu densitate corespunzatoare. Acest lucru inseamna ca exista o perspectiva buna pentru cerealele paioase semanate in toamna si pentru orz, scrie Agerpres.

"In aceasta primavara, s-a intarziat cu iesirea in camp, din cauza ca s-au decalat fenomenele meteorologice, ne-au impins in apropierea Pastelui. Va fi o perioada de lucru deosebita in urmatoarele zile, pentru ca fermierii trebuie sa introduca samanta in camp pentru culturile care se realizeaza in aceasta primavara", a mai apreciat ministrul Agriculturii.