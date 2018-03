"Ambulanta se deplasa in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite, si a surprins, pe o trecere de pietoni de pe b-dul 21 Decembrie, un tanar de 14 ani care era angajat in traversare. In urma accidentului, pietonul a decedat si in momentul de fata se fac verificari pentru a se clarifica toate aspectele de producere a acestui nefericit eveniment. Tanarul era cu deficiente, era surdo-mut", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar.

La randul sau, purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat, pentru AGERPRES, ca ambulanta respectiva era in misiune de salvare a unui nou-nascut.

"Am avut o ambulanta de neonatologie care se deplasa la o interventie, sa preia un copil nou-nascut adus cu elicopterul pe Aeroportul din Cluj-Napoca. In timp ce se deplasa la interventie, a lovit un tanar, un adolescent de 14 ani. Ambulanta de neonatologie a ramas pe loc, echipajul medical a fost preluat de o alta ambulanta SMURD si a fost dus pentru a prelua copilul de la aeroport. Alta ambulanta de la Serviciul judetean a intervenit pentru a acorda asistenta medicala si a efectua manevre de resuscitare pentru adolescent", a precizat Andrei Biris.