"Actiune in derulare in masivul Fagaras pentru salvarea unei persoane grav accidentata in zona Sambata. Salvamontistii vor fi sprijiniti de catre un elicopter SMURD-IGAV care va recupera targa cu accidentatul prin troliere pentru a o transporta la spital.

Salvamontistii au acordat primul ajutor victimei , au stabilizat-o si au pregatit-o pentru a fi preluata de catre elicopter", a scris Dispeceratul National Salvamont pe pagina de Facebook.