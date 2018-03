Din fericire nu au existat victime.

Politistul purta uniforma de serviciu in momentul producerii accidentului.

"In timp ce conducea un autoturism pe strada Alexandru Ghica a intrat intr-un microbuz care se afla oprit. Nu au fost victime, doar pagube materiale. A fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,92 miligrame pe litru alcool pur in aerul respirat, fiind condus la spital unde au fost prelevate probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei", a spus Teodora Dragole, purtatorul de cuvant al IPJ Teleorman, potrivit stirileprotv.ro, care citeaza Agerpres.

El este cercetat penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.