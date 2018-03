Administratia Prezidentiala se va alatura pentru al patrulea an consecutiv, campaniei "Earth Hour", iluminatul Palatului Cotroceni urmand sa fie intrerupt in intervalul orar 20:30 – 21:30, noteaza money.ro.

"Lumina in Palatul Victoria va fi stinsa astazi timp de o ora, intre 20.30 si 21.30, Guvernul Romaniei alaturandu-se astfel, si in 2018, institutiilor publice si organizatiilor din tara si din intreaga lume care marcheaza "Ora Pamantului".

Acestui demers al Executivului i se alatura ministere si alte institutii guvernamentale

Guvernul doreste sa reconfirme in acest fel atentia pe care o acorda problemelor de mediu si de eficienta energetica, obiectivul pe care si l-a propus prin Programul de guvernare fiind de redefinire a politicilor energetice ale Romaniei, punand accent pe cercetare, inovare si pe promovarea noilor tehnologii privind stocarea energiei, retelelor inteligente sau masurilor de eficienta energetica in intreg sistemul", se arata intr-un comunicat

De asemenea, "Camera Deputatilor se alatura, si in acest an, celei mai mari actiuni voluntare de mediu, „Earth Hour – Ora Pamantului in Romania”, ca partener al organizatiei internationale „World Wide Fund for Nature”. Pentru a marca acest eveniment, iluminatul interior si exterior al Palatului Parlamentului va fi intrerupt sambata, 24 martie, intre orele 20.30 – 21.30.

Camera Deputatilor sprijina si participa la acest eveniment chiar de la prima editie a acestuia in Romania, subliniind, de fiecare data, importanta actiunilor responsabile si a proiectelor benefice pentru mediu si cetateni. Anul acesta, la implinirea a 11 ani de la debutul „Orei Pamantului”, peste 6500 de orase vor lua parte la aceasta actiune".

"Ora Pamantului", marcata si de Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe se alatura, si in acest an, initiativei internationale “Ora Pamantului” („Earth Hour”), in cadrul demersurilor din intreaga lume de constientizare a consecintelor schimbarilor climatice asupra mediului inconjurator si a calitatii vietii. Campania de anul acesta se desfasoara sub sloganul #Connect2Earth si aduce in discutie importanta biodiversitatii.

Astfel, sambata, 24 martie, in intervalul 20.30-21.30, vor fi stinse timp de o ora luminile in sediile MAE, ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, cu scopul simbolic de a atrage atentia asupra necesitatii protejarii mediului si a resurselor planetei si asupra responsabilitatii fiecaruia dintre noi.

Editia din acest an a campaniei „Ora Pamantului” reuneste 28 de judete si 50 de localitati, care se alatura astfel celor peste 7000 de orase din intreaga lume care vor stinge lumina, intr-un gest simbolic, de sensibilizare cu privire la problemele de mediu".