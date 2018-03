"Prezenta membrilor USR la Chisinau e pentru a sublinia importanta pe care partidul o acorda acestei sarbatori de istorie comuna intre Romania si Republica Moldova. Dialogul este principala parghie a celor doua tari in consolidarea identitatii, de aceea USR sustine si se alatura oricarui demers care poate duce la dezvoltarea Moldovei.



«Este o ocazie deosebita deoarece implinim primii 100 de ani de infratire. Prezenta USR la Marea Adunare Centenara este una fireasca dat fiind ca impartim o istorie, cultura si identitate comuna. Dar mai ales ca in urma cu cateva zile am avut ocazia de a ma intalni cu mai multi primari din Republica Moldova care au subliniat cat de important este pentru ei sa aiba sprijinul nostru in special in parcursul european si euroatlantic. Un sprijin pe care il vom arata fara echivoc oricand va fi necesar. Duminica in intalnirea cu oficialii de la Chisinau voi reitera sustinerea pe care USR o are pentru dezvoltarea democratica si in spiritul valorilor europene», a declarat presedintele USR, Dan Barna.

In anul centenarului, mai mult ca oricand USR considera ca traiectoria pe care trebuie sa o aiba Moldova este una comuna cu Europa, fiind singura care poate asigura prosperitatea pe care cetatenii de peste Prut o considera vitala.

Marea Adunare Centenara este dedicata celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania si va avea loc in Piata Adunarii Nationale din Chisinau", arata sursa citata.