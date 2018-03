In 2018, Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei se desfasoara sub sloganul: "Dorinta: Lideri pentru o lume fara tuberculoza! Puteti face istorie. Opriti Tuberculoza!"



"Va asigur ca lupta impotriva tuberculozei va continua. Ca ministru al Sanatatii, urmaresc sa asigur un acces cat mai bun la diagnosticare si tratament corect pentru toti pacientii afectati de aceasta boala. Si eu imi doresc acelasi lucru ca cel exprimat in slogan, dar mai doresc astazi sa salut activitatea societatii civile care are un rol activ in prevenirea raspandirii tuberculozei si in modul in care populatia percepe aceasta afectiune", a spus Sorina Pintea.

In tara noastra aceasta boala reprezinta una dintre problemele prioritare de sanatate publica, insa in ultimii ani rezultatele au indicat o ameliorare a indicatorilor epidemiologici specifici bolii, noteaza curierulnational.ro.