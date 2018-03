Evenimentul Ora Pamantului ("Earth Hour"), marcat in acest an la data de 24 martie, reprezinta cea mai mare manifestare voluntara de mediu din istoria omenirii.

In Romania, Ora Pamantului este marcata din 2009, continuand traditia stingerii luminilor in mod simbolic.

SIBIU

Primaria Sibiu va intrerupe iluminatul public si arhitectural in Piata Mare din centrul orasului intre orele 20,30 si 21,30, pentru a sarbatori Ora Pamantului.

"Si sibienii pot participa la aceasta actiune, fiind invitati sa stinga lumina in aceeasi data si in acelasi interval orar si sa se inscrie pe www.ora-pamantului.ro, ca sa aratam impreuna ca Sibiul este alaturi de acest demers mondial", se arata intr-un comunicat de presa remis de primarie.

Municipalitatea sibiana a inceput de cativa ani sa reduca factorii de poluare din oras. Sibiul colecteaza selectiv deseurile din noiembrie 2016.

De asemenea, Primaria Sibiu acceseaza fonduri europene pentru eficientizarea energetica a patru cladiri in care functioneaza unitati de invatamant.

Si luminile muzeului in aer liber din Dumbrava Sibiului se vor stinge sambata seara, timp de 60 de minute. Pe parcursul Orei Pamantului, pe pagina de Facebook a institutiei vor fi publicate zece povesti despre mediu.



"10 povesti, adevarate invataturi despre respectul fata de mediul inconjurator, vor fi publicate, din 6 in 6 minute, pe pagina de Facebook a muzeului ASTRA tocmai pentru a ne face sa ne uitam cu rost inapoi pentru a putea privi cu incredere inainte. Sunt 10 lectii de sustenabilitate livrate de viata din satele de acum 100 de ani prin intermediul patrimoniului cultural pe care suntem datori sa le transmitem generatiilor viitoare, pentru ca rolul unui muzeu nu este doar de a pastra si conserva, ci si de a educa, de a se implica activ in viata comunitatii pe care o serveste", a declarat directorul Muzeului ASTRA, Ciprian Stefan.

Primaria Municipiului Medias ii invita pe locuitorii orasului sa stinga luminile timp de o ora. Totodata, ei sunt invitati la ora 20,00 in Piata Corneliu Coposu pentru a participa la un tur cu bicicletele, cu scopul de a promova ciclismul ca alternativa nepoluanta de deplasare in oras, pe traseul Piata Corneliu Coposu - str. C. Brancoveanu - str. J. Honterus - Piata Regele Ferdinand I - str. St. L. Roth - Piata Corneliu Coposu. Toti participantii trebuie sa aiba bicicletele dotate pentru timp de noapte, sa poarte vesta reflectorizanta si casti de protectie.

De asemenea, cladirea Primariei Medias va avea luminile stinse in intervalul orar 20,30 - 21,30, toti angajatii institutiei fiind incurajati sa faca acelasi gest si in locuintele personale, potrivit unui comunicat al municipalitatii.

BRASOV

Iluminatul public va fi oprit in tot Centrul vechi al Brasovului, primarul George Scripcaru luand decizia ca anul acesta luminile sa fie stinse intr-o zona mai mare decat cea din anii trecuti.

''Pentru al zecelea an consecutiv, Primaria municipiului Brasov va fi alaturi de WWF Romania (World Wide Fund for Nature) si de toti cei care vor sa traga un semnal de alarma cu privire la responsabilitatea pe care o avem, fiecare dintre noi, fata de planeta noastra si fata de copiii nostri. Sper ca exemplul municipalitatii sa fie preluat in fiecare casa din Brasov. De asemenea, ii invit pe brasoveni in Piata Sfatului sa se bucure de muzica de calitate, alaturi de Corul National de Camera 'Madrigal-Marin Constantin'", a declarat primarul George Scripcaru, potrivit unui comunicat al primariei.

Iluminatul public va fi oprit pe 27 de strazi din zona Centrului istoric.

De asemenea, luminile vor fi stinse in Piata Sfatului, in Curtea Bisericii Negre, in Piata Enescu si in piateta de pe strada Sf. Ioan.

BRAILA

"Ora Pamantului este cea mai mare manifestare voluntara de mediu din istorie iar Braila continua traditia deja binecunoscuta de stingere a luminilor in mod simbolic. In intervalul orar 20,30-21,30, iluminatul public din zona calea Calarasilor - Bariera Calarasilor - Primaria Municipiului Braila - va fi intrerupt", se arata in comunicat.

DOLJ

Iluminatul public va fi oprit sambata, timp de o ora, pe principala strada a orasului, calea Calarasilor, pentru a marca Ora Pamantului, a anuntat Primaria Braila.De asemenea, iluminatul arhitectural de pe fatadele Teatrului "Maria Filotti", Casei de Cultura "Petre Stefanescu Goanga", Colegiului National "Gheorghe Munteanu Murgoci", Colegiului National "Nicolae Balcescu" si structurii "Sandu Aldea" a Liceului Tehnologic "Anghel Saligny" va fi oprit timp de o ora.Si municipiul Craiova sarbatoreste sambata, in mod simbolic, Ora Pamantului, participand la eveniment prin stingerea luminilor in zona centrala a orasului.

Autoritatile locale afirma ca prin acest gest incurajeaza toti craiovenii sa sustina initiativa. Ora Pamantului va fi, totodata, marcata la Craiova cu un recital sustinut de copiii de la Liceul de Arte "Marin Sorescu", indrumati de dirijorul Zamfir Florian George, in sala de consiliu a primariei, incepand cu ora 20,30.

BIHOR

Aranjarea gulgutelor va incepe la ora 19,30, urmand ca de la ora 20,30 sa se stinga partial luminile din centrul orasului. Luminile exterioare si ambientale din Parcul 1 Decembrie vor fi stinse timp de o ora si vor fi aprinse sub forma de lumanari logourile organizatorilor si simbolul editiei din acest an, pentru a raspandi informarea legata de importanta folosirii cu atentie a resurselor naturale si accentuarea unui mod de viata sustenabil.



Timp de 45 de minute, toti cei prezenti in parc vor avea ocazia sa asculte un concert Cantus Mundi. Programul serii se va incheia cu jonglerii cu foc, pana la ora 21,30.

Editia din 2018 este una aniversara pentru Oradea, fiind cel de-al zecelea an consecutiv in care oradenii sarbatoresc Ora Pamantului.

COVASNA

"Asteptam alaturi de noi pe oricine crede in aceasta idee, dar cel mai important este ca fiecare, acasa, sa se alature acestei miscari si sa stinga lumina pentru o ora", a declarat presedintele Asociatiei de Tineret "Ecou", Alexandru Újvárosi-Brezeanu.

ALBA

"Cu binecuvantarea arhiepiscopului Irineu, 'Ora Pamantului' va fi marcata, de la ora 20,30, printr-un recital de cantece sustinut de 4 coruri de copii din Alba Iulia in curtea Catedralei Reintregirii. La eveniment vor participa Corul de copii 'Theotokos', Corul de copii 'Angeli' de la Liceul de Arte, Corurile 'Belcanto' si 'Prietenia' de la Scoala Gimnaziala 'Avram Iancu', toate din Alba Iulia, carora li se vor adauga Fanfara de copii de la Scoala Gimnaziala din Petresti si elevii purtatori de torte de la Colegiul National Militar 'Mihai Viteazul' din Alba Iulia", au anuntat reprezentantii Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia.

BISTRITA-NASAUD

Municipiul Sfantu Gheorghe participa pentru al zecelea an consecutiv la Ora Pamantului. Iluminatul stradal va fi oprit in Piata Centrala iar Asociatia de tineret "Ecou" si membri ai corului "Cantus Mundi" din municipiu vor interpreta cantece in limbile romana si maghiara, la luminile lumanarilor.Patru coruri si o fanfara de copii vor sustine un concert in curtea Catedralei Reintregirii din Alba Iulia in timpul Orei Pamantului, perioada in care lumini vor fi doar de la tortele pe care le vor purta elevi de Colegiul National Militar "Mihai Viteazul".Iluminatul public va fi oprit sambata seara si in Cetatea din Alba Iulia timp de o ora, a informat Primaria.Municipiul Bistrita se alatura si in acest an oraselor care sarbatoresc Ora Pamantului si va stinge, timp de o ora, iluminatul public, timp in care insa locuitorii sunt invitati sa ia parte in centrul orasului la diverse actiuni organizate de primarie.

Potrivit programului comunicat de Primaria Bistrita, actiunile vor incepe la ora 20,00, cu amplasarea de lampioane in zona centrala a orasului, dupa care, intre orele 20,30 - 21,30, iluminatul public va fi oprit pe toate strazile.

In timpul Orei Pamantului, bistritenii vor putea pedala biciclete eco, pentru a produce energie verde, sau se pot alatura unui tur ciclist pe traseul Piata Centrala - str. Gh. Sincai - b-dul Independentei - str. Garii - b-dul Republicii - str. B. St. Delavrancea - str. Dornei - Piata Centrala.

Tot in acest interval, cei adunati in centru vor putea vedea un spectacol de sunet si lumini sustinut de The Boulevard Acoustic si de trupa Sirius.

PRAHOVA

Primaria Ploiesti a anuntat ca va sustine si anul acesta evenimentul Ora Pamantului, iluminatul public urmand a fi stins timp de o ora in oras.

Potrivit unui comunicat al primariei, iluminatul public va fi oprit in zona centrala - Centrul Civic si bulevardul Independentei, pentru a se atrage atentia asupra necesitatii de limitare a emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si asupra problemelor grave cauzate de schimbarile climatice cu care se confrunta planeta noastra, dar si pentru ca cetatenii sa realizeze ca este necesar sa facem lucruri benefice pentru mediul inconjurator.

Si Primaria Sinaia a anuntat ca iluminatul public va fi oprit in toata statiunea.

Ambele administratii fac apel la cetateni sa sustina acest eveniment international.

GORJ

Evenimentul Ora Pamantului va fi marcat in acest an si in judetul Gorj, reprezentantii filialei Cercetasii Romaniei urmand sa amplaseze gulgute cu lumanari sub forma unui bec care va fi stins la ora 20,30, timp de 60 de minute.

Potrivit unui comunicat al organizatiei Cercetasii Romaniei - filiala Ecaterina Teodoroiu, momentul va fi organizat in Parcul Central din municipiul Targu-Jiu.

Si autoritatile din municipiul Motru se vor alinia pentru a marca evenimentul, edilul orasului indemnand cetatenii sa stinga luminile timp de o ora. In fata sediului primariei vor fi lansate lampioane iar luminile din imobil vor fi stinse.

GIURGIU

Primaria municipiului Giurgiu a anuntat marcarea Orei Pamantului prin stingerea luminilor in institutiile subordonate si intreruperea iluminatului public in oras.

'Ca in fiecare an, municipalitatea din Giurgiu si institutiile subordonate acesteia se alatura campaniei anuale Ora Pamantului. Astfel, sambata, 24 martie, in intervalul orar 20,30-21,30, pe raza municipiului Giurgiu iluminatul public va fi intrerupt cate 20 de minute in fiecare cartier important din oras, fara a fi afectate traficul sau siguranta publica', se arata intr-o informare a Primariei Giurgiu.

CARAS-SEVERIN

De Ora Pamantului, in orasul Bocsa, pentru publicul larg, doritor de cunoastere a boltei ceresti, sambata vor fi organizate observatii astronomice si vor putea fi admirate planeta Venus la apus, Luna, Pleiadele, nebuloasa Orion, dar si suprafata Soarelui, daca prezinta pete solare.

"Invitam toti carasenii ca, sambata, 24 martie, sa stingem luminile intre 20:30 - 21:30. Pentru o ora, ii provocam sa aprinda simbolic candele, sa gaseasca acele activitati ce nu necesita consum de energie electrica, sa se simta bine alaturi de cei dragi si, in acelasi timp, sa acorde o ora 'de odihna' Terrei, sa dea frau liber imaginatiei si sa sarbatoreasca acest eveniment oriunde se afla, in familie, cu prietenii sau in mijlocul comunitatii", a declarat presedintele Asociatiei Euroland Banat, Andrei Szabo.

Initiatorii actiunii sunt Asociatia Euroland Banat, partener al World Wide Fund Romania, in colaborare cu Primaria Resita, Universitatea Eftimie Murgu Resita, Liga Studentilor din universitatea resiteana, Clubul Tineri activi pentru protejarea naturii salbatice, scoli si licee din oras.

"Cu prilejul celui mai mare eveniment de mediu din lume, Ora Pamantului 2018, putem sa demonstram ca impreuna putem infaptui lucruri marete prin gesturi simple. Dorim ca impreuna sa aratam ca exista solutii pentru fenomene precum incalzirea globala, precum schimbarile climatice. Fiecare dintre noi, in mod individual, putem porni acea schimbare in bine. Daca eforturile noastre, ale fiecaruia, se unesc, impreuna putem lupta impotriva poluarii, distrugerii spatiilor verzi, desertificarii, a taierilor abuzive de paduri, a distrugerii ariilor protejate si raurilor de munte. O voce unita, a noastra, a locuitorilor din comunitate, poate ajunge la forurile decidentilor", a precizat Andrei Szabo.

OLT

In Slatina, sediul Primariei si principalele artere rutiere din municipiu nu vor fi luminate in Ora Pamantului. Totodata, municipalitatea i-a indemnat pe slatineni sa se alature initiativei si sa stinga luminile din locuinte, dar si sa opreasca functionarea aparatelor electrocasnice pentru o ora.

Ora Pamantului va fi marcata la Slatina si printr-un concert coral sustinut sambata seara, pe esplanada din centrul orasului de 50 de copii ai Corului "Dolce" de la Colegiul National Vocational "Nicolae Titulescu".

BUZAU

In municipiul Buzau se sting luminile sambata seara, timp de o ora, in principalele institutii publice, a anuntat purtatorul de cuvant al Prefecturii, Gabi Cosma.

La randul sau, primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a declarat pentru AGERPRES: "Si cladirea fanion, Palatul Comunal, monument de arhitectura, sediul Primariei Municipiului Buzau, se va invalui in intuneric, timp de o ora, pentru a ne manifesta solidaritatea cu cei care lupta pentru sanatatea planetei".

Potrivit sursei citate, la Primaria Buzau, corul Palatului copiilor va sustine un concert pentru promovarea evenimentului.

TULCEA

Mai multe institutii ale statului din judetul Tulcea vor participa, sambata seara, la activitati organizate cu prilejul Orei Pamantului. Vor inchide lumina timp de o ora Primaria Municipiului Tulcea, Prefectura judetului, Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Consiliul Judetean si Inspectoratul Scolar Judetean.

La fel ca in fiecare an, in Piata Tricolorului, incepand cu ora 20,00, mai multi copii vor sustine un spectacol tematic de muzica si dans, folosind ca surse de lumina lanternele si felinarele.

Potrivit Primariei Municipiului Tulcea, spectacolul va cuprinde momente artistice de folk, jazz, dansuri moderne si muzica populara.

HUNEDOARA

Curtea exterioara a Castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara si mai multe sedii ale unor institutii publice din Deva vor stinge luminile ambientale timp de 60 de minute, au informat primariile din cele doua localitati.

La Castelul Corvinilor, un grup de tineri voluntari de la "Cercetasii Romaniei" va scrie cu ajutorul lumanarilor numele municipiului Hunedoara, in curtea exterioara a monumentului istoric.

In Deva, iluminatul public va fi oprit in zona Centrului Vechi si la sediile Primariei si Consiliului Local, Prefecturii si Consiliului Judetean Hunedoara, la Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, Teatrul de Arta, Centrul Cultural "Dragan Muntean" si la toate cele 11 unitati de invatamant din oras.

IASI

Primaria Municipiului Iasi a anuntat ca anuleaza evenimentele dedicate Orei Pamantului din cauza conditiilor meteo nefavorabile - ninsoare si temperaturi sub 0 grade.

Ora Pamantului va fi totusi marcata in intervalul orar 20,30 - 21,30, cand iluminatul public va fi oprit in zona pietonalului Stefan cel Mare si Sfant, pe fatada Primariei Municipiului Iasi si la Manastirea Trei Ierarhi.

TIMIS

"Nu vom mai stinge becurile incepand din acest an, pentru ca nu are niciun sens sa ne cream acest disconfort. Noi omagiem Pamantul prin tot ceea ce facem in rest, nu credem ca este in interesul nimanui sa stam in intuneric o ora. Cei care doresc, acasa, pot sa stinga becurile", a afirmat Robu.

Timisoara, primul oras european iluminat electric, va marca sambata Ora Pamantului cu luminile aprinse, dupa cum a anuntat primarul Nicolae Robu.Edilul ii invita, in schimb, pe timisoreni sa participe sambata, de la ora 20,00, la un program variat de spectacole organizate de primarie impreuna cu Ministerul Culturii si cu Societatea Romana de Astronomie Culturala, in Piata Libertatii, unde vor fi amplasate zece telescoape astronomice prin care va putea fi observata bolta cereasca, vor canta coruri de copii, grupul Peregrinii si Deep 6 Project. Va avea loc, de asemenea, un moment artistic de dans cu focul.

Astfel, toate unitatile Jandarmeriei Romane vor participa activ la actiune, prin stingerea luminilor si oprirea aparaturii electronice in sediile acestora, exceptie facand doar sistemul comunicational si dispeceratul unitatilor, pentru a nu afecta capacitatea operationala si misiunile ce revin institutiei.