"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria, in perioada 08 aprilie 2018., ora 20:00 – 10 aprilie 2018, ora 08:00, Agentia ”Vami” din cadrul Ministerului Finantelor urmeaza sa intreprinda demersurile si actiunile tehnice necesare intretinerii programului model ”Taxe de drum si regim de autorizare”, parte a Sistemului Informational Integrat Vamal bulgar.

Din cauza acestor demersuri si activitati tehnice, in aceasta perioada, toate punctele de trecere a frontierei bulgare aflate la frontierele interne si externe, pe sensurile de intrare si iesire din R. Bulgaria, vor lucra in regim special, ceea ce va determina cresterea duratei de prelucrare a documentelor persoanelor si marfurilor supuse controlului de frontiera, adica timpi mariti de asteptare la trecerea prin punctele de frontiera bulgare.

Agentia 'Vami' va intreprinde masurile necesare prevenirii formarii de coloane de autovehicule si aglomerarii punctelor de trecere a frontierei bulgare, manifestand o atentie deosebita pentru fluidizarea, pe cat posibil, a traficului de autoturisme si automarfare.

Se recomanda firmelor romanesti de transport international de marfa sau pasageri, care tranziteaza teritoriul bulgar, sa ia masurile adecvate in vederea organizarii deplasarilor si a programului de lucru al soferilor.

De asemenea, se recomanda cetatenilor romani care vor tranzita orice puncte de frontiera ale Republicii Bulgaria sa ia in considerare timpii mariti de asteptare la controlul de frontiera al documentelor.

Toti cei interesati, persoane fizice si firme de transport, pot obtine informatii privind situatia traficului prin punctele de trecere a frontierei bulgare accesand site-ul www.mvr.bg, starea vremii de pe site-ul www.weather.bg, starea actuala a drumurilor de pe aplicatia gratuita LIMA, de pe pagina Agentiei ”Infrastructura Rutiera” si non-stop de la numarul de telefon 070013020. In cadrul Agentiei mentionate functioneaza pe parcursul intregului an, in regim non-stop, Centrul Situational, care colecteaza si sintetizeaza datele privind situatia drumurilor republicane/publice", se arata intr-un comunicat.